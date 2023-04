Más de la mitad de la bancada liberal de Cámara firma carta contra César Gaviria

César Gaviria, jefe del Partido Liberal, pidió votar en contra de la reforma a la salud. Varios de sus congresistas lo contradicen. Foto: Partido Liberal

“Recibimos con molestia e indignación la declaración que usted hizo el día de ayer, no solo por el contenido, sino por las improcedentes y antidemocráticas decisiones que se anuncian en la misma”. Con estas palabras, 18 representantes liberales le reclamaron a César Gaviria por su anuncio de sanciones a los congresistas que respalden la reforma a la salud.

Según ellos, Gaviria actuó con soberbia y trató de intimidar a los representantes liberales de la Comisión Séptima de la Cámara. Los congresistas firmantes piden que la dirección los cite a todos para tomar una decisión conjunta frente al proyecto y, a partir de ese momento, hablar de la ley de bancadas.

La decisiones del @PartidoLiberal las debe tomar la bancada, no el presidente del partido.



Tengo reparos profundos sobre el trámite y contenido de la reforma a la salud, pero no se puede permitir que se obvie la discusión y quedemos reducidos al criterio de César Gaviria. pic.twitter.com/RQyviffXIA — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) April 26, 2023

“Es de la esencia liberal el debate democrático y la defensa de las ideas que han puesto al partido siempre a lado de los intereses de las mayorías de la sociedad (...) Desde la bancada de Cámara del partido estamos convencidos que el país demanda cambios frente a los cuales la colectividad no puede ser ajena”, dice la carta.

Los representantes aseguran que la decisión de sumarse a la coalición de gobierno de Gustavo Petro estaba motivada por la necesidad de implementar nuevas reformas institucionales “con miras a consolidar la paz y alcanzar condiciones de equidad con justicia social”.

Varios de los liberales que firman la misiva aseguran que no están completamente de acuerdo con la ponencia de la reforma a la salud, pero que la decisión de apoyar o no la propuesta debe ser de toda la bancada. “Tengo reparos profundos sobre el trámite y contenido de la reforma, pero no se puede permitir que se obvie la discusión y quedemos reducidos al criterio de César Gaviria”, dijo el representante Juan Carlos Losada.

Junto a Losada aparecen representantes como Olga Beatriz González y Dolcey Torres, quienes ya habían anunciado su respaldo a la iniciativa argumentando que se trata de un tema de “convicciones”.

La carta también está firmada por Sandra Bibiana Aristizábal, Karyme Cotes, Jezmi Barraza, Mónica Bocanegra, Gilma Díaz, Elizabeth Jay Pang, Flora Perdomo, Wilmer Guerrero, Álvaro Rueda, Jhoany Palacios, Andrés Calle, Octavio Cardona y Carlos Ardila.

También está la firma de María Eugenia Lopera, quien fue fundamental en la aprobación del informe de ponencia de la reforma a la salud. Lopera, integrante de la Comisión Séptima, se apartó de las órdenes de César Gaviria y respaldo la iniciativa. Por ahora, Gaviria no se ha pronunciado sobre la carta, que también genera dudas sobre su continuidad en la jefatura del Partido Liberal.

