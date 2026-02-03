Reunión de Petro y Trump EN VIVO: siga el minuto a minuto del encuentro en Washington

Los presidente Gustavo Petro y Donald Trump tendrán su primera reunión presencial en la Casa Blanca. Foto: Archivo Particular

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump sostendrán este martes su primera reunión presencial en la Casa Blanca. Los jefes de Estado acordaron esta cita luego de casi un año de tensiones y que se zanjaron el pasado 7 de enero antes de un plazoletazo en el que el presidente se pronunciara sobre la captura del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro.

La cita tendrá lugar sobre las 11:00 a.m. en la Oficina Oval de la Casa Blanca en la que apenas un puñado de funcionarios acompañarán a los dos mandatarios. Al presidente Petro le asistirán la canciller, Rosa Villavicencio, y el embajador en los Estados Unidos, Daniel García-Peña. En lo que respecta a la delegación de Trump, los nombres ya definidos son el del Secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Según determinó la administración Trump, la cita será cerrada para la prensa, salvo cambios de última hora, y en salas contiguas esperarán miembros de las dos delegaciones. Por Colombia podrían atender a un posible llamado del presidente Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez o el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Horas antes de este encuentro, Trump aseguró que estaba esperando la reunión con su homólogo colombiano, destacando, además, que cambió de posturas tras la operación que desde su oficina se ordenó hace exactamente un mes para la captura de Maduro. “Ha sido muy amable en el último mes”, declaró Trump. “Era ciertamente crítico antes, pero, de alguna manera, después del ataque a Venezuela se convirtió en alguien muy amable”, ironizó.

A menos de 90 minutos para la cita en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro insistió en su llamado a las calles en las diferentes capitales del país en favor de la “soberanía nacional”. Esta convocatoria también se extendió a los ciudadanos en Estados Unidos desde antes del inicio de la reunión y hasta el medio día en ese país.

En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, inician las primeras aglomeraciones en atención a este llamado.

Finiquitados todos los detalles para este encuentro, desde la comitiva colombiana se informó que la salida a la Casa Blanca está programa a las 10:15 a.m. y el trayecto tendrá una duración cercana a los 30 minutos. Mientras que el presidente Petro, la canciller Villavicencio y el embajador García-Peña ingresarán por una entrada para invitados de alto nivel.

Petro será recibido por la Guardia de Honor de los Estados Unidos. Habrá un camino de banderas de los dos países que serán hondeadas mientras el jefe de Estado colombiano ingresa a la Casa Blanca.

Desde la residencia del embajador, Daniel García-Peña, la delegación liderada por el presidente Gustavo Petro tuvo un desayuno en el que se ajustaron los últimos detalles de la cita con Donald Trump. Allí, el jefe de Estado repasó los puntos que se abordarán en este encuentro en la Casa Blanca.

*Con información de María Alejandra Medina, editora Internacional de El Espectador y enviada especial a Estados Unidos.

