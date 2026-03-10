Se ultiman detalles para la reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en la frontera

Presidente Gustavo Petro recibirá a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Archivo Particular

La Casa de Nariño sigue ultimando detalles para la reunión del próximo 13 de marzo entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La cita se llevará a cabo en Norte de Santander y será el primer encuentro entre tras la operación de los Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro a principios de año.

Este encuentro binacional se desarrollará en el puente internacional Atanasio Girardot, pues desde la oficina presidencial señalaron que representa un “símbolo de la integración fronteriza”.

Esta infraestructura une a los municipios de Villa del Rosario, en Norte de Santander, y Pedro María Ureña, en el Estado Táchira, y permite el paso permanente de transporte internacional de carga y pasajeros en una de las fronteras más activas del continente.

Desde el despacho presidencial de Petro se han cuidado todos los detalles de esta reunión que, si bien inicialmente esperaban que fuera en la capital colombiana, se trasladó a la frontera. También la fecha ha sido modificada, pues tras la posesión de Rodríguez en Venezuela se esperaba que el encuentro se desarrollara durante febrero.

La cita comprende un amplio despliegue operativo y militar del que, en primera instancia, ya fue anunciado un bloqueo para el tránsito desde Venezuela durante esa jornada a través del punte internacional. Sin embargo, otros accesos de frontera sí serán habilitados.

Es más, la Presidencia instalará un anillo de seguridad que obligará a un tránsito peatonal en un radio de un kilómetro que será resgauardado por integrantes de la Fuerza Pública. La reunión tendrá dos momentos, uno privado en el que se atenderán asuntos binalcionales en materia de seguridad o economía, y uno abierto para la prensa.

Esta se convierte en la tercera cita de alto nivel que en tan solo una semana ha sostenido el presidente Petro en su agenda en materia internacional. El jefe de Estado colombiano estuvo en Estados Unidos durante las honras fúnebres del activista Jesse Jackson y en los días recientes ha atendido agenda en Viena.

Desde allí el presidente ha emitido nuevos cuestionamientos al sistema electoral colombiano y se espera que su retorno a territorio nacional sea este martes. No obstante, tiene previsto un almuerzo con miembros la Comisión Global de Drogas y con el Presidente Federal de Austria, S.E. Sr. Alexander Van der Bellen en el Palacio Imperial de Hofburg.

