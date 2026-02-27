Reunión entre presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez será el 14 de marzo en la frontera

Foto: Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se confirmó el encuentro entre el presidente Gustavo Petro con su homóloga venezolana Delcy Rodríguez. Este ocurrirá el próximo 14 de marzo en la ciudad de Villa del Rosario (Norte de Santander) en plena frontera entre Colombia y Venezuela.

La reunión entre ambos mandatarios se acordó en la llamada telefónica del pasado 18 de febrero entre Petro y Rodríguez, con el fin de “avanzar en cooperación energética y seguridad compartida”. Sin embargo, no tenía fecha oficial.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”, aseguró la mandataria venezolana en su cuenta de Instagram el 18 de febrero.

La ahora confirmada reunión tendrá lugar en el municipio de Villa del Rosario —aledaño a Cúcuta—, que está en la frontera entre Colombia y Venezuela, cerca de la población de San Antonio del Táchira, con quien comparte el Puente Internacional Simón Bolívar, el paso comercial más importante entre ambas naciones.

Tras la operación militar de EE. UU. en Venezuela, el presidente Petro planteó un ser el puente entre la nación norteamericana y el vecino país: “Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia”, aseguró el mandatario en su plazoletazo del 7 de enero, horas después de su llamada con Donald Trump.

Entre los temas que tocarán Rodríguez y Petro podrían estar este enlace en medio de la mirada estadounidense sobre Venezuela, el restablecimiento comercial pleno entre naciones vecinas, así como la cooperación en materia de energía tras las conversaciones que tuvo el año pasado Ecopetrol para adquirir posiblemente Monómeros.

Vale la pena recordar que la cita ocurrirá una semana después de las elecciones al Congreso en Colombia y faltando pocos meses para la primera vuelta presidencial.

Este encuentro es clave, pues es la primera comunicación en persona entre ambos mandatarios tras la captura del dictador Nicolás Maduro en el vecino país el pasado 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses, un hecho que llevó a Rodríguez a convertirse en la presidenta encargada de Venezuela. Y también ocurre tan solo un mes después de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, que desescaló las tensiones que llevaban meses ocurriendo entre Colombia y el país norteamericano.

Le recomendamos: Presidente Gustavo Petro volverá a EE. UU. antes de elecciones a Congreso: conozca la razón

Las tensiones llevaron incluso al presidente Trump a amenazar a Petro tras la captura del dictador venezolano. “No durará mucho tiempo”, afirmó Trump a periodistas a bordo del Air Force One (su avión presidencial) el pasado 4 de enero. “Cuenta con fábricas de cocaína por todos lados. Eso se acabó”. Ante la pregunta sobre una posible operación militar estadounidense en territorio colombiano, respondió sin rodeos: “Me parece perfecto”.

La reunión entre Petro y Petro el pasado 3 de febrero —un mes después de la captura de Maduro—, que duró más de una hora en la Casa Blanca, donde trataron temas como el narcotráfico, la migración y Venezuela, volvió a la normalidad la relación entre ambas naciones y le permitirá al presidente Petro visitar el país norteamericano la otra semana.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.