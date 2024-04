“Otro fallo que se les caerá”: Rodolfo Hernández criticó inhabilidad política

Fotografía de archivo fechada el 9 de junio de 2022 que muestra al entonces candidato a la Presidencia de Colombia Rodolfo Hernández, durante una rueda de prensa en Miami (EE. UU.). Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández criticó la inhabilidad que le impuso la Procuraduría por 10 años y cinco meses, en los que no podrá ejercer ningún cargo político. El ente determinó que este participó en política cuando todavía era alcalde de Bucaramanga, en el 2019.

“Otro fallo que se les caerá, lo saben, pero lo hacen, solo porque los combatí”, afirmó en una publicación en X.

De acuerdo con Hernández, “el sistema no [le] perdona el haber atacado la politiquería”, uno de los emblemas de la campaña presidencial en la que se midió contra el ahora presidente Gustavo Petro. El exalcalde afirma que con “el 5% de lo que ellos gastaron en campaña, [él pasó] a segunda vuelta” y “por poco” gana la Presidencia.

Otro fallo que se les caerá, lo saben pero lo hacen, solo porque los combatí.



El Sistema no me perdona el haber atacado la politiquería, demostrando que con el 5% de lo que ellos gastaron en campaña, pasé a segunda vuelta, y por poco les gano la Presidencia de Colombia. https://t.co/BjV2bmyzgm — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) April 10, 2024

La Procuraduría estableció que Hernández influyó en favor de Juan Carlos Cárdenas para la alcaldía de Bucaramanga. Por medio de su programa Hable con el Alcalde, que se transmitía por redes sociales, invitaba a los ciudadanos a votar por “el alcalde de los ciudadanos”, el lema de Cárdenas en campaña.

“Debido a esto, el ente disciplinario ratificó que el funcionario público afectó la garantía de la función administrativa por vulnerar de manera sustancial los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad”, determinó la Procuraduría.

También estaba siendo investigado por la adjudicación de la tecnología para tratar las basuras de la ciudad. Hace menos de un mes, un juez penal estableció que se condenaría al líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción por favorecer a Vitalogic, en un esquema de corrupción en el que se vio beneficiado su hijo Luis Carlos Hernández.

El excandidato anunció en ese entonces que apelaría la sentencia porque, según él, nunca infringió la ley. En su declaración en la audiencia de alegatos llegó a decir que con la decisión sobre Vitalogic buscaba ahorrarle dinero a la ciudad.

En medio de esos procesos legales, Hernández renunció a su curul en el Senado, que obtuvo por el estatuto de oposición, al haber sido el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales, con 10,5 millones de votos. Su salida se debió a su interés en volver a ocupar el cargo de alcalde en Bucaramanga y no quería incurrir en una inhabilitación al hacerlo mientras estaba en el Congreso.

“Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a la Alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Ahí sí puedo prestar un gran servicio”, afirmó.

