Rodolfo Hernández estaría exigiendo dinero a sus candidatos al Congreso

Una nueva polémica se generó ente viernes en torno al exalcalde de Bucaramanga y actual precandidato presidencial Rodolfo Hernández. Vanguardia, periódico con sede en la capital santandereana, reveló un audio en el que este les pide dinero a los que supuestamente integrarían la lista a la Cámara de Representantes por su movimiento, denominado Liga Anticorrupción, para “atender los gastos que se avecinan”. Además, les dice que una vez elegidos, deberán destinar el 10% de sus salarios para seguir operando.

“Para poder empezar a tener la seguridad de atender los gastos que se avecinan, yo les rogaría que, por tarde, mañana miércoles antes de las 4:00 de la tarde, nos giraran el 30% del compromiso que hay para atender esos gastos. Quiere decir que Jorge (Figueroa) tiene que poner 60 millones, 30 millones Ludwing (Gómez) y 60 millones, porque va a la súper, fija Emiro (Arias). Y después hacemos un flujo de fondos cuando se necesite, y ustedes me lo firman como compromiso, porque la verdad es que no quiero que después me pongan a pagar cuentas a mí, como históricamente me ha tocado”, se le oye decir a Hernández en la grabación.

Emiro Arias es un excandidato a la Gobernación de Santander, mientras que Jorge Figueroa fue secretario de Desarrollo Social en la Alcaldía de Hernández. Este último sonaba para ser la cabeza de lista a la Cámara de la Liga Anticorrupción, pero al parecer tuvo diferencias con el exalcalde, por lo que se alejó de esta posibilidad. Arias aspiraba a ser cabeza de lista al Senado. Por su parte, Ludwing Gómez, exdirigente de la Unión Sindical Obrera, USO, figuraría como el segundo nombre en la lista a la Cámara. Según Vanguardia, a Arias y Figueroa el exmandatario les habría pedido $200 millones para hacer parte de la lista por su movimiento y para Gómez, el valor total sería $100 millones.

“Yo les he manifestado, no es por restregarles nada, no tengo ese interés, pero si yo sumo todo lo que he puesto y le ponemos un interés de medio por ciento, mes vencido, llevo más de 5.000 millones gastados. Y creo que ya cumplí con haber posicionado una marca, un estilo, donde para mí es un orgullo que ustedes apoyen eso y poder trabajar, pero yo creo que ya les toca poner. También quiero decirles que luego que pase la campaña y estén elegidos, y empiecen a trabajar, el 10% del salario lo tienen que consignar aquí, para seguir operando y yo descargarme de todos esos gastos”, continúa diciendo Hernández en el audio revelado.

Incluso, se escucha la voz de una mujer que está con el exalcalde y que le recuerda: “Doctor, dígales que se consigne por ahora en su cuenta”, a lo que este contesta: “Ah, es que como estamos armando la parte jurídica de la fundación, o la forma como vamos a consignar, yo quiero que me consignen en la cuenta mía (…) Seydi les da el número de la cuenta y, cuando haga yo el traslado, les doy el recibo definitivo de caja para que lo puedan archivar y tengan un comprobante de pago”.

El medio regional pudo confirmar que los tres mencionados en la grabación no hacen parte actualmente de la campaña al Congreso de la Liga Anticorrupción. Sin embargo, al parecer Jorge Figueroa ya había hecho un pago de $100 millones, de un total de $350 millones que le había pedido Hernández. “Me dijeron que debía hacer un aporte. Eran como $300 millones. Pero la idea de proporcionar recursos era para financiar el tema de las plataformas tecnológicas. El éxito de Rodolfo ha sido la presencia permanente en las redes sociales y eso tiene un costo”, señaló.

Según lo que le contó Figueroa a Vanguardia, el exalcalde “estaba muy molesto con los que se eligieron al Concejo y la Asamblea (en 2019). Él sacó un crédito y esta gente no volvió a aparecer. Entonces consideró que lo más conveniente era tener una caja menor para gastos del movimiento, porque no le iba a volver a dejar con la deuda que son cerca de $600 millones”. Los otros mencionados no aportaron más luces al audio conocido. Emiro Arias respondió a Vanguardia que Hernández le hizo la invitación, pero no la aceptó. Y Ludwing Gómez comentó que en sus conversaciones con el precandidato presidencial nunca se habló de aportes.

Hasta el momento no se conoce ninguna reacción por parte del exalcalde de Bucaramanga y hoy candidato presidencial, quien en la reciente encuesta de Invamer fue la gran sorpresa, pues fue tercero en la intención de voto, detrás de Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Desde ese entonces se ha visto envuelto en dos escándalos: uno por haber dicho en 2016 que era “seguidor de un gran pensador alemán, Adolfo Hitler”. Y otro por haber proferido amenazas, hace ocho años, a un arquitecto con el que tenía negocios: “Siga jodiendo y le pegó un tiro”, le dijo.