Rodolfo Hernández inicia proceso de recolección de firmas para elecciones de 2022

Aunque ya era una decisión cantada, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, oficializó su aspiración a la Presidencia de 2022 por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción con el lema de “no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”.

Con la inscripción ante la Registraduría, Hernández tiene vía libres para comenzar a recoger firmas a lo largo y ancho del país que serán las que avalarán su candidatura.

En el comunicado que anuncia la inscripción del movimiento, se señala que Hernández se lanza sin representar a ningún partido político y que la Liga Anticorrupción representa a las más de 11 millones de personas que votaron en la Consulta Anticorrupción en agosto de 2018.

La lucha contra la corrupción, para el exalcalde, “es el postulado democrático imprescindible para esta hora histórica de Colombia”. En Semana, Hernández señaló que “Colombia está capturada por ladrones. El estimativo que hace el mismo Gobierno, tras bambalinas, es que se roban $1 billón por semana”. Frente a esto señaló que acabará con el derroche y beneficios de los servidores públicos como celulares, tiquetes, vehículos, entre otros.

Sobre sus contrincantes señaló también a Semana: “Petro tiene argumentos y lo respeto, pero no me voy a aliar con él, ni con Fajardo ni con Uribe, ni con el perro, ni con el gato”. Tampoco guardó silencio sobre su percepción de los partidos políticos. “Son prostitutas que pasan de un lado para otro. ¿Cómo la gente va a votar por los mismos politiqueros que arruinaron a Colombia? ¿Para qué hago alianzas con ellos?”.

Concluyó en la misma entrevista: “Me voy a aliar con el pueblo como hice en Bucaramanga y no es que no me guste Petro, es que voy a intentarlo solo. Él (Petro) sabe administrar menor que yo”.