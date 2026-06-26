Esta será la agenda legislativa que impulsará Rodrigo Lara como nuevo ministro del Interior

Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior a partir del 7 de agosto. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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A partir del 7 de agosto, el Congreso tendrá un nuevo enlace con el legislativo; se trata de Rodrigo Lara Restrepo, el exsenador y excandidato a la alcaldía de Bogotá que aterrizó en la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella para convertirse en un puente con sectores políticos y llevará esta tarea a la nueva administración.

Desde el 20 de julio, que se posesionen los 103 senadores y 188 representantes a la Cámara, la nueva administración empezará a ambientar los proyectos desde Salvación Nacional y la bancada de Gobierno, donde De la Espriella tendría más del 50 % de ambas cámaras.

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Esos números serán claves en estos próximos días, cuando Lara comience a llevar a cabo su primera labor. Y es que, todavía sin la credencial oficial de ministro encargado de la política, tendrá que dirigir a la bancada oficialista en torno a dos nombres para presidir ambas cámaras. Varias figuras ya están en ese ramillete.

En el Senado, está entre Alfredo Deluque (Partido de la U), Enrique Gómez (Salvación Nacional) y Andrés Forero (Centro Democrático). El primero y el segundo están en sus filas desde la primera vuelta, pero el tercero es parte de la bancada de oposición más votada. Ahora, dependiendo de cómo se solucione ese asunto, entrarán a jugar más nombres en la Cámara de Representantes. Por el momento, en los primeros está Daniel Briceño (Centro Democrático), el representante más votado para el periodo 2026-2030, pero si el partido uribista se lleva la Presidencia del Congreso, no repetiría en la cámara baja, por lo que suenan figuras como el representante Víctor Salcedo Ramos (Partido de la U).

Con eso asegurado, los retos de Lara ya estarán en el trámite de los grandes proyectos del próximo gobierno. Por ahí pasa la reforma tributaria que todas las administraciones han presentado en el primer año —el Ejecutivo de Gustavo Petro buscó hacer una “minirreforma tributaria” en sus últimos periodos— y el Plan Nacional de Desarrollo.

En este último entraría, entre otras cosas, el recorte del Estado que prometió el presidente electo en campaña, con miras a que quede en una cuarta parte de lo que es actualmente. Sin embargo, a eso podrían sumarse posibles reformas a la Constitución si llega a dejar en firme su compromiso de fusionar ministerios.

También está en el tintero una “reforma anticorrupción” que el mismo De la Espriella ya le designó a su primer ministro, con el fin de “establecer controles dentro de las administraciones para detectar, por iniciativa propia del presidente y del Gobierno, los casos de corrupción e instruirlos a los órganos de control”. Así como una “contrarreforma pensional” de la que habló Restrepo con miras a modificar el articulado que hoy está estancado en la Corte Constitucional, especialmente en los temas de elección de fondos públicos o privados y las condiciones de devolución de ahorros.

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