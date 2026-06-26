Rodrigo Lara será el ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella

Precandidato a la alcaldía de Bogotá durante el debate organizado por El Espectador en la jornada de la feria del libro 2023 en Corferias Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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Este 26 de junio, el presidente electo Abelardo De la Espriella anunció al primer jefe de cartera de su gabinete, el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quién fue anunciado como el nuevo ministro del Interior de la administración entrante.

El anuncio lo realizó el nuevo mandatario desde su cuenta de X, donde señaló que lo elegía porque señala que “a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”.

El presidente electo aseguró que con este nombramiento nunca más habrá transacciones, pactos ocultos, ni corrupción. Además, dio la bienvenida a la “era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales”.

Por su parte, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó a Lara por sucederle en este cargo. Afirmó que el nuevo jefe de cartera “tiene todas las cualidades para hacerlo bien”; agregó que estará listo para el empalme cuando él lo decida.

Durante la campaña, Lara le cantó su voto a De la Espriella con una columna en la revista Semana, donde señaló que “en esta coyuntura específica se ha proyectado como el candidato mejor posicionado para derrotar al gobierno, a su candidato y al proyecto constituyente”. Desde entonces, el nuevo ministro del Interior jugó un papel fundamental en la campaña de De la Espriella, como un puente político y un asesor clave en temas legislativos. Además, acompañaba al entonces candidato en sus giras por las regiones.

Desde la victoria del presidente electo, el nombre de Lara Restrepo sonaba para ser parte del gabinete y, a pesar de ser el nuevo encargado de la cartera del Interior, sonó para estar al frente de Minjusticia, al punto de ser parte de la reunión de De la Espriella con las altas cortes el pasado 25 de junio.

Lara Restrepo no es nuevo en la política. Esta figura le aportó peso mediático y conexiones con el establecimiento a la campaña en su momento, además de ser un viejo conocido del santismo en la campaña. Aunque su apellido está históricamente ligado al asesinato de su padre (el exministro de Justicia, a manos del Cartel de Medellín en 1984), Lara ha construido un capital político propio durante más de veinte años.

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Su trayectoria incluye la dirección del programa anticorrupción en el gobierno de Álvaro Uribe, la presidencia de la Cámara y la dirección del partido Cambio Radical. Tras su intento por llegar a la Alcaldía de Bogotá como candidato independiente en 2023, Lara aterriza en esta campaña para aportar su experiencia en el debate público y el manejo de los hilos legislativos.

Su primer salto al ruedo público fue en 2006, cuando aspiró al Senado por Cambio Radical, pero no logró una curul. Más tarde fue nombrado en la dirección del programa anticorrupción en el gobierno de Álvaro Uribeconocido como el ‘Zar Anticorrupción’. En 2007, Lara asumió la curul del senador Germán Vargas Lleras, quien se retiró para aspirar a la Presidencia de la República. Su paso por el legislativo definió su perfil como un congresista de línea dura en temas de seguridad y justicia. Intentó reelegirse en 2010, pero no lo logró.

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Cuatro años más tarde regresó al Congreso, pero esta vez en la Cámara de Representantes por Bogotá; allí consiguió la presidencia de la Cámara baja entre 2017 y 2018. En el siguiente año regresó al Senado, mismo periodo en el que asumió las riendas del partido Cambio Radical.

En medio de la pandemia del 2020 y aun gozando de su curul como senador, renunció a Cambio Radical. A los pocos meses decidió entrar al movimiento que ayudó a fundar su padre, Nueva Liberalismo, aunque solo estuvo un año en esa colectividad.

Por lo que su último intento electoral fue a la Alcaldía de Bogotá en 2023, cuando se lanzó por firmas en el movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (LARA). En esa ocasión no llegó al Palacio del Liévano, pues sus 69.000 votos lo dejaron en un cuarto lugar. A pesar de ello, consiguió dos escaños en el Concejo para sus fichas.

Lara se mantuvo alejado de los escenarios políticos desde entonces hasta su salto en la campaña de De la Espriella. Se espera que su llegada al enlace entre el Legislativo y el Ejecutivo sea clave por sus conexiones con varios sectores partidistas, además de su amplia experiencia en el Capitolio.

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