Roy advierte posible ruptura de coalición por “sectores radicales-fanáticos”

Roy Barreras, presidente del Senado, ha marcado distancia en algunos puntos con el gobierno de Gustavo Petro. El que le ha dado apoyo irrestricto a la agenda gubernamental y la ha impulsado en el Legislativo, ahora ha mostrado algunos reparos a algunas actitudes del Ejecutivo y hasta ha advertido que algunas acciones podrían terminar con la coalición de gobierno, que congrega a múltiples sectores de partidos tradicionales y progresistas.

En entrevista con Noticias Caracol, Barreras cuestionó varias de las actitudes asumidas por algunas carteras y dependencias del Ejecutivo. A uno de los primeros en criticar fue al comisionado de Paz, Danilo Rueda. El senador del Pacto llamó la atención ante la demora que habría tenido para radicar el proyecto de ley de sometimiento, necesario para llevar a buen término los acercamientos que se entablen con grupos criminales y relacionados.

“Yo le he pedido desde hace 7 meses a los ministros y particularmente al alto comisionado de paz que radiquen la ley de sometimiento, no solo porque es la prioridad para poder hacer la paz, sino porque despeja toda la incertidumbre y desautoriza a intermediarios de mala fe”, expresó Barreras, haciendo referencia a las denuncias del propio gobierno, en las que se habla que algunos abogados y similares estarían engañando a personas en las cárceles haciéndoles creer que tienen poderes para incluir a condenados en el marco de la “paz total.

“El país no se les va a entregar a los narcos, que es lo que pretenden esos intermediarios de mala fe”, expresó el presidente del Congreso, que añadió en este sentido que su prioridad son las reformas, pero sobre todo la paz: “La paz implica el sometimiento a la justicia. Sometimiento a la justicia implica que haya una ley, si no hay ley, no hay sometimiento y no hay paz, esa es la prioridad”-

En este caminó cuestionó la postura de algunos ministros y funcionarios que han hablado de la necesidad de un cese al fuego multilateral: “es imposible, y ya se ha mostrado, por dos razones, y muchas más: no puede haber cese al fuego con los narcos porque ningún estado de derecho hace un acuerdo de paz con los narcos. Los ceses del fuego en DIH se justifican en los acuerdos de paz, con los narcos lo que hy es sometimiento a la justicia”.

No obstante, descartó la ‘donbernabilidad’ denunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa -que hace referencia al descenso de cifras de violencia a principios de siglo en Medellín ante el dominio que tuvo Don Berna en las zonas de mayor violencia de la ciudad-, pero al mismo tiempo advirtió que el llamado a un cese multilateral se puede convertir en un cese unilateral por parte del Ejecutivo con consecuencias graves.

En este mismo sentido, la cabeza del Senado advirtió que el gobierno se ha comprometido a defender la institucionalidad, por lo que insistió en que el tema con los narcotraficantes debe pasar es por un sometimiento. En este punto, Barreras aprovechó para cuestionar a varios ministros de Petro, a los que señaló de poner en riesgo la coalición de gobierno.

“Ahora, algunos sectores, debo decirlo, radicales - fanáticos, equivocadamente pretenden desconocer las ideas liberales en la colación, desconocer a quienes defendemos esas ideas apoyando al presidente y eso significa romper la coalición de centro -izquierda, que es el Pacto Histórico, y de paso romper el puente con los otros partidos aliados”, advirtió Roy Barreras, que a renglón seguido señaló que eso sería no tener mayoría y frenar la agenda reformista del Ejecutivo.

En este camino de cuestionar a algunas carteras, este se fue lanza en ristre contra la ministra Carolina Corcho. Aunque confirmó su apoyo a la reforma a la salud, marcó distancia con el enfoque que estaría dando la responsable de la cartera de la Salud: “La ministra no dialoga. Yo invito a la ministra de Salud, con la que hice la ley de residentes, a que tiene entender que es ministra, no de su ONG ni del Pacto Histórico o la izquierda, sino de los 50 millones de colombianos”-

De acuerdo con Barreras, es necesario reemplazar a las EPS, pero entendiendo que deben seguir unas administradoras que eliminen la actual integración vertical, “que ha causado que muchas EPS abusen de los médicos, las enfermeras y los pacientes”. Para Barreras, el punto no es destruir el sistema entero.