“Pido excusas”: Roy Barreras a los médicos tras declaraciones de Carolina Corcho

La ministra afirmó que los prestadores de servicio tendrán una junta autorreguladora de médicos

La reforma a la salud continúa generando discordia en Colombia. Luego de que la ministra de Salud, Carolina Corcho, interviniera en la Academia Nacional de Medicina, varios actores criticaron sus palabras. La funcionaria afirmó que, parte de problema fiscal que hay en el sistema de salud es responsabilidad de los médicos.

“El problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y los gobernadores, aquí nada tienen que ver: son los médicos, porque pueden disparar el gasto público si mandan de todo”, dijo la ministra durante su intervención, en la que explicó el proyecto de ley de la reforma a la salud. (Lea: Crece la tensión política por la reforma de la salud)

Corcho afirmó que “cada prestador del servicio va a tener una junta autorreguladora de médicos. Los médicos vamos a vigilar a los demás médicos”. Además, aseguró que “los médicos acaban con el sistema de salud en seis meses formulando de todo. Por eso aquí hay unas auditorías muy fuertes”

“El médico ya no tendrá que pedir la autorización, este proceso es perverso, porque un médico tiene que estar tomando decisiones, y si luego ocurre otro evento, no puede estar esperando a que lo autoricen, porque está en medio la vida. Ese médico ahora podrá actuar autónomamente, pero le llegará la auditoría externa y tendrá que dar cuentas que fue lo que hizo, porque si no va a acabar con el sistema de salud… ¿Pedíamos autonomía? Sí, ahora pedimos autorregulación”.

Estas declaraciones han generado críticas de parte de diferentes agremiaciones del sector. Incluso, algunos políticos, como el presidente del Congreso, Roy Barreras, le respondió a Corcho a través de su cuenta de Twitter: “Soy médico. Como colega les pido excusas. Ustedes salvan vidas todos los días… los aplaudimos en la pandemia, se jugaron la vida y ahora son los culpables”. (Lea también: Más de $24 billones costaría la atención primaria que propone la reforma a la salud)

Otra de las principales críticas que se han generado en las últimas semanas tiene que ver con la ausencia de un documento oficial que detalle qué es lo que busca la reforma. Pese a que varios actores le han pedido a Corcho que lo publique, aún no se ha conocido el texto que presentará ante el Congreso. Al parecer, lo radicarán la semana del 13 de febrero.

Para Corcho, sin embargo, “esta reforma a la salud ha sido sometida a una campaña muy fuerte de desinformación, que ha generado mucha incertidumbre. Mi intención era socializar la reforma el semestre pasado, ese era el compromiso con las diferentes organizaciones médicas, pero en este momento yo no me mando sola, yo respondo a una jefatura de Estado”.

La funcionaria explicó que la reforma no fue socializada antes por una decisión del Gobierno. “Se decidió suspender esta discusión hasta tanto no se aprobasen sus reformas de primer semestre y retomarla este semestre”. Asimismo, aclaró que se encuentran en la redacción de los últimos artículos y disposiciones generales para ser presentada.

Se necesitan $24 billones para el modelo de atención primaria

Otro de los detalles que reveló Corcho en la noche de viernes tiene que ver con el costo que tendría el modelo de atención primaria que quiere implementar. Según ella, el valor de atender a 17 millones de colombianos que se verían beneficiados de los nuevos centros que espera construir sería de $8.7 billones.

Si eso se amplía a cobertura universal, el costo ascendería a $24.86 billones. “Pero tú no llegas allí de un día para otro. Nosotros queremos empezar con el 19% de todos los recursos. En 4 años queremos alcanzar el 25%. Pero eso depende de que podamos encontrar al médico, la enfermera, que podamos construir la infraestructura”, explicó la ministra.

Ese presupuesto implicaría, municipio por municipio, atenciones en salud que van desde vacunas, medicamentos de baja complejidad, hasta los equipos extra-rurales de médicos (y algunas especialistas más) que atenderían a los colombianos, según cada caso, en sus casas.

Uribe también se pronuncia sobre la reforma a la salud

El expresidente Álvaro Uribe fue otro de los políticos que se pronunció frente a la reforma a la salud. Según Uribe, ese nuevo sistema de salud que propone Corcho sería insostenible. “Al cabo de un tiempo, por agotamiento de recursos, obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicio”, dice el exmandatario.

“Hay informes que registran que el sistema presta, aproximadamente, 40 millones de servicios al mes, y hay meses de 60 millones de facturas; poner esto en un monopolio estatal, sería condenar al desorden y a más demoras en pagos”, añadió el exmandatario.