Roy Barreras botó la casa por la ventana en el lanzamiento de su partido

Roy Barreras lanzó su partido, La Fuerza de la Paz, originado de la escisión con A.D.A Foto: El Espectador

De forma contundente, Roy Barreras anunció oficialmente su partido, la Fuerza de la Paz. En un evento en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, el actual presidente del Congreso inauguró la colectividad que dirigirá junto con su exesposa, la representante Gloria Arizabaleta.

Durante el evento, Barreras hizo gala de poderío político al contar con la presencia de múltiples sectores como el exrepresentante Rodrigo Lara, exsenador Germán Varón, Berenice Bedoya (presidenta de la ASI), Dilian Francisca Toro (presidenta del Partido de la U), Germán Córdoba (presidente de Cambio Radical), exalcalde Maurice Armitage, entre otros.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

También hubo una importante representación gobiernista; por el Ejecutivo hicieron acto de presencia los ministros del Interior, Alfonso Prada, y Educación, Alejandro Gaviria. Incluso, el ministro Prada dio unas palabras, en las que destacó el papel que ha jugado Barreras y Arizabaleta impulsando las reformas del gobierno, sobre todo las relacionadas con la paz. Asimismo, hizo la salvedad de que no estaba cometiendo ninguna infracción por posible participación política, pues “como ministro de la política, es mi deber asistir a cada uno de los escenarios en los que se reúna el pueblo y las fuerzas políticas”.

El evento también sirvió como una reivindicación del gobierno de Juan Manuel Santos. No solo el expresidente intervino con un breve video, en el que comentó que “estoy retirado de la política electoral, pero nunca dejaré de luchar por la paz. Por eso me parece tan oportuno la propuesta de crear un grupo para defender la paz”, sino que varios exministros de dicho gobierno asistieron e incluso algunos llegaron a tomar la palabra. Además, en su discurso, Barreras no tuvo ningún problema en definirse como santista, y en tener mejores palabras que las que incluso profirió a favor el actual presidente Gustavo Petro.

En cuanto a los exministros presentes se destacó Fernando Carrillo -también exprocurador-y el exminsitro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que en las elecciones de 2022 estuvo buscando el aval conservador para lanzarse a la presidencial. Este último tomó la palabra para tener una breve intervención.

Puede ver: Los detalles de la decisión que dejó a Roy Barreras con partido propio

Cárdenas destacó que el nacimiento de dicho partido era una muestra “del recorrido de una persona muy importante”. En este sentido destacó el supuesto papel conciliador que asumió durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que estaría replicando en la administración de Gustavo Petro. Asimismo, Cárdenas llamó la atención sobre algunos puntos polémicos de este gobierno, y “recalcó que las soluciones no están en los extremos”.

La sesión cerró con un discurso de la cabeza del nuevo partido. Barreras hizo énfasis en varias ocasiones al gobierno Santos, las negociaciones de paz con las extintas Farc y a su filiación con esta administración: “la impronta y eficacia de un gobierno con el que me identifico”.

Bajo ese eje de la paz, Barreras se fue en contra del gobierno Duque y destacó el trabajo que se ha venido adelantando en estos seis meses de gobierno. “Recibimos el país con una proliferación enorme de grupos armados”, expresó el presidente del Congreso, que resaltó el papel que ha jugado en el último tiempo la “paz total”.

Además: Roy Barreras inscribió el movimiento con el que aspirará a la Presidencia

En la segunda parte de su discurso, Roy Barreras entró a hablar directamente de algunas de las diferencias que ha hecho evidentes con los proyectos del gobierno: “El presidente Petro es la reencarnación del reclamo popular. Es difícil que la voz moderada se escuche y nosotros tenemos esos retos”.

En ese sentido destacó que los sectores más férreos del Pacto Histórico lo han acusado de no apoyar la estatización, un modelo que calificó de arcaico, y al mismo tiempo el uribismo lo ha cuestionado por supuestamente permitir la llegada de la izquierda al poder. “Algo debemos estar haciendo bien porque nos disparan de ambos lados”, expresó el senador del Pacto Histórico.

En este camino, mandó algunas indirectas muy claras en contra de algunos ministros, sobre todo la ministra de Salud, Carolina Corcho. “Tenemos obligación de escuchar el reclamo popular y las instituciones”, aseveró Barreras, que al mismo tiempo dijo que los ministros tenían la función de transformar los postulados presidenciales en proyectos realizables.

“Deben identificarse como ministros, no pueden identificarse como de la ONG para la que trabajaban o al partido que los avaló. Son los ministros de todos”, fue la pulla que Barreras lanzó directamente en contra de la ministra Corcho, que la han señalado de responder al enfoque ideológico de la Corporación Sur, organización de la que hizo parte hasta hace unos meses. En este mismo sentido tuvo algunos comentarios en contra de la reforma a la Salud: “Yo dije que debía desaparecer las EPS como son, acabar con su posición dominante con la que abusan, pero no puede desconocerse la experiencia de estas”-

Por último, el senador Barreras hizo referencia directa a las elecciones regionales de octubre. Este aseguró que su partido tendrá vinculación directa con los otros partidos de gobierno que participen de la justa electoral: “La coalición de gobierno debe expresarse en las regiones. No podemos ser amigos en Bogotá y enemigos en las regiones”.

A renglón seguido, se dirigió directamente a Dilian Francisca Toro y a Rodrigo Lara para pedirles claridad sobre sus aspiraciones electorales. Vale recordar que Toro suena como la más probable candidata de la U para la gobernación del Valle del Cauca y Lara ha coqueteado con una posible aspiración a la alcaldía de Bogotá. “Dígales a los compañeros del Pacto que nosotros somos del Pacto”, concluyó Barreras.

Los candidatos de Roy para las regionales

El evento también sirvió como plataforma de la Fuerza de la Paz para lanzar a los que serán sus candidatos para las regionales de 2023. El primero en la lista es el exministro de Transporte y exalcalde de Manizales Jorge Rojas Giraldo, que intentará buscar nuevamente en las urnas el cargo que ocupó entre 2012-2015.

En Valledupar tendrían la candidatura del exviceministro de Vivienda Camilo Quiroz, también del gobierno Santos. Por los lados de Bucaramanga se anunció la candidatura del empresario Luis Roberto Ordóñez, un contratista sin mucha figuración política que en septiembre ya sonaba como uno de los que buscaba el aval del partido de Rodolfo Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Uno de los nombres más llamativos en el listado de candidatos fue el del exgobernador Dumek Turbay, que aspirará por la Fuerza de la Paz para Cartagena. Esta es una decisión polémica, pues Turbay hace parte de esa política tradicional bolivarense y es señalado por supuestos casos de corrupción mientras estuvo en la gobernación de Bolívar

En la lista de candidatos para alcaldías también figuran Johana Aranda para Ibagué; el padre José Ordóñez para Santa Marta, este había sonado para el Pacto Histórico y hasta abandonó el hábito para lanzarse; Jorge Acevedo para Cúcuta, que en 2015 aspiró por Cambio Radical a este cargo; Wilker Bautista para Neiva, hasta hace unos meses fue secretario de gobierno de dicha ciudad; entre otros nombres.

También hubo anuncios de candidaturas a gobernaciones y hubo varios nombres llamativos, como el de Alfredo Varela para la gobernación del Atlántico. Este venía teniendo acercamientos para ganarse el aval del Polo Democrático, por lo que no deja de sorprender al anuncio de este martes.

En el listado también están viejo conocidos del capitolio como lo son Rodrigo Villalba (Huila), Berner Zambrano (Nariño), Harry González (Caquetá), entre otros. Asimismo, causó sorpresa el anuncio del exgobernador Jorge Emilio Rey como el candidato para la gobernación de Cundinamarca, pues este viene de la cuerda de Cambio Radical y se esperaba que volviera a lanzarse por esta colectividad.

En el listado de candidatos también figuraron Víctor Libardo Ramírez (Valle del Cauca), Jessica Cabeza del Toro (Córdoba), Diego González (Norte de Santander), Javier Marulanda (Risaralda), Jorge Parra (Quindío), Yuli Porras de Yepes (Tolima, Lucy García (Sucre), Carlos Marroquín (Putumayo), José Uber Araujo (Amazonas), Sonia Bernal (Casanare), Arnulfo Rivera (Guainía), Yeison Rojas (Guaviare), Rodrigo Rojas y el padre Víctor Leguizamón (Boyacá) Miguel Hernández y Elber Cáceres (Arauca) y Ferney Calderón (Caquetá).