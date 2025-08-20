“No sé si lo seré”: Roy Barreras espera resultado del Pacto para definir candidatura

Candidato Presidencial durante entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El exsenador y exembajador Roy Barreras aseguró que no ha definido si se lanzará a la Presidencia en 2026, pues quiere primero saber el resultado de la consulta interna que realizará la coalición del Pacto Histórico en octubre para elegir candidato o candidata.

“Yo no soy candidato y no sé si lo seré. Estoy esperando respetuosamente el proceso de octubre, de allí saldrá un candidato o candidata de la izquierda para participar en el frente amplio. Después de que ese proceso termine examinaremos si resulta útil o no que yo acuda adonde cabemos los liberales de centro social demócratas”, dijo Barreras.

Actualmente, el Pacto Histórico tiene siete precandidatos buscando el aval para ser aspirantes oficiales a la Casa de Nariño y posteriormente medirse en una consulta más amplia en marzo: Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, María José Pizarro, Susana Muhamad, Gloria Flórez y Ali Bantú. El 26 de octubre se conocerá quién de ellos será elegido por la ciudadanía como candidato oficial.

El exembajador señaló que esta consulta es de izquierdas y que por ello su nombre no se pondrá en consideración para esta jornada: "Los expertos en análisis político recordarán que yo fui fundador y senador del Pacto, pero lo que la gente entiende en la calle es que el Pacto es Petro y Petro es de izquierda“.

Barreras, aunque mantiene su cercanía con el presidente Gustavo Petro, se ha distanciado del proyecto político, reconociendo públicamente varias fallas y peros para cumplir con las promesas de campaña. A su vez, ha buscado posicionarse como una figura de centro, cuestionando la polarización actual de la política electoral.

Y si bien él señala que no es candidato ni ha tomado decisiones, al interior del Pacto Histórico lo ven como un claro aspirante que se encuentra haciendo campaña para unirse al frente amplio de marzo de 2026, cuando las diferentes orillas políticas le pedirán al electorado elegir candidatos para las presidenciales.

En todo caso, Barreras sostuvo que mientras decide si se lanza o no estará armando una lista abierta para el Senado con su partido La Fuerza, que igualmente está siendo estudiado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la solicitud de escisión que pidió la representante y expareja de Barreras Gloria Arizabaleta.

