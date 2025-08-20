La izquierda se mueve desde varios frentes para las elecciones de 2026

El partido del Pacto Histórico lo conformarán Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y los movimientos Progresistas y Minga Social y Popular. Foto: Archivo Particular

Desde todos los sectores políticos ya se están moviendo para concretar sus aspiraciones de cara a las elecciones de 2026. Mientras la derecha está en lo propio con reuniones internas, la izquierda no se queda atrás y una última noticia sobre la aspiración presidencial de la senadora Clara López vuelve a poner en la discusión a Unitarios.

La coalición, que se apartó de la construcción de un partido único del Pacto Histórico, se anunció desde finales de 2024 por la falta de garantías para las agrupaciones más pequeñas que hacen parte de la actual bancada de Gobierno. En ella no solo están aquellas colectividades que perdieron su personería jurídica, como la de la misma senadora López, también Comunes, que evalúa los caminos para asegurarse unos puestos en el Congreso a punta de votos.

Todos los colombianos tenemos una parte de la razón, una parte de la verdad, pero sólo entre todos tendremos la verdad y la razón completas.

Me lanzo al ruedo como precandidata presidencial para servir a mi país como lo he hecho durante toda mi vida. pic.twitter.com/XNab6lKISm — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) August 20, 2025

“Aspiraré a la Presidencia de la República como candidata de un gran frente amplio de izquierdas, de socialdemócratas, de gente progresista de Colombia. Aspiro poder servir a mi país desde esa cumbre donde se pueden tomar decisiones serias que afecten a todos los colombianos”, aseguró la ahora precandidata.

López fue clara en que no hará parte de la consulta del 26 de octubre, sino de la que se hará en marzo con todo el “frente amplio”. Y es que Unitarios ha dejado claro que respalda firmemente el “Gobierno del cambio”, pero se apartó del partido por la construcción de listas cerradas que podrían haberlos dejado por fuera de la ecuación al ser colectividades menos fuertes que los que integrarán el partido unitario.

Alrededor de esas listas hay dudas incluso desde la misma colectividad. En estos días, los precandidatos Gustavo Bolívar y Susana Muhamad cuestionaron que las directivas de la Colombia Humana hubieran hecho alteraciones a sus estatutos, de manera que las bases podrían quedarse por fuera de la inscripción.

La senadora Gloria Flórez, también precandidata y quien es la presidenta del partido, explicó que el proceso que se está realizando para las candidaturas al Congreso es “amplio y garantista”, de tal forma que pueda promover “la participación de la militancia y las bases”. En esa línea, apuntó que la eliminación del artículo 56 de los estatutos, con el que se prohibía a miembros de la dirección presentarse a comicios electorales, fue para promover la participación de todos los liderazgos, incluidos los 230 que hacían parte de esos altos cargos en el partido.

“Esta nueva realidad implicó que, para la real participación, el artículo 56 (...) se eliminara. ¿En favor de qué? De edilesas que quieren ser candidatas, de concejales que quieren ser candidatos y de miembros de dirección que son líderes muy reconocidos que quieren postularse a la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico", señaló.

La @ColombiaHumana_ es un partido que hoy cuenta con una Dirección Nacional amplia, diversa, arraigada a los territorios y causas, que otorga garantías a todos los sectores políticos.



Ante la ola de desinformación me permito aclarar:



1. Estamos desarrollando un proceso de… pic.twitter.com/uA3DmG49LQ — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) August 19, 2025

Para la inscripción de candidatos a la Presidencia hay ciertas dudas también. El exalcalde de Medellín Daniel Quintero dejó entrever que en los próximos días tomará la decisión de si hace parte de la consulta de octubre o si toma otras vías.

Ese nombre no ha caído bien en la izquierda, pues en caso de ganar en las urnas en esta ocasión, el Pacto tendría que darle sus banderas a una persona imputada por la Fiscalía. Y, sumado a eso, desde algunos sectores cuestionan que no venga de la izquierda pura.

Está semana tomaré la decisión más importante de la campaña. Quiero saber sus opiniones. pic.twitter.com/1IlnwxZqv5 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 20, 2025

Eso no quita que exista el temor de que logre los apoyos suficientes para salir victorioso en esta consulta interna y por esa misma razón se ha pedido al comité político que se creará con el partido único analizar si será posible que una persona investigada pueda llegar a la contienda. A esa misma instancia llegará otra petición: una de la senadora y precandidata María José Pizarro, quien pidió implementar una encuesta para evaluar todas las aspiraciones.

"Ante el empate virtual, según las encuestas, entre las precandidaturas del Pacto Histórico para la consulta presidencial, es fundamental contar con certeza y garantías. Por eso solicito al Comité Político implementar una encuesta nacional propia, seria y confiable, que brinde tranquilidad a todas las precandidaturas y, sobre todo, a las bases. Somos un proyecto que debe dar ejemplo de transparencia y democracia, para que el cambio continúe", aseguró en su cuenta de X.

Ante el empate virtual, según las encuestas, entre las precandidaturas del @PactoCol para la consulta presidencial, es fundamental contar con certeza y garantías.



Por eso solicito al Comité Político implementar una encuesta nacional propia, seria y confiable, que brinde… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 19, 2025

En septiembre se cumple la fecha límite para que los precandidatos inscriban sus nombres para la consulta de octubre. Entre ellos, hay otro que podría surgir, el del senador Iván Cepeda, que ha tomado fuerza en las últimas semanas en medio de caso contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. Aunque no es seguro que se inscriba, no ha descartado estar en el tarjetón.

