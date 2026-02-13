Salario mínimo: Petro insiste en pago completo de quincena y pide defensa de su decreto

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre el salario mínimo e invitó a sectores para su defensa. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro habló nuevamente sobre la suspensión provisional del decreto que aumentó a finales de 2025 el salario mínimo en cerca del 23 %. El jefe de Estado se pronunció desde Bogotá y convocó a todos los sectores sociales y empresariales a la mesas de concertación asegurando que se puede realizar el Pacto Social que propone a la par que cuidar la producción.

Así lo manifestó desde la Casa de Nariño, asegurando en primera instancia que esta medida debe ser respetada y que los pagos deben llegar en su totalidad a los trabajadores para esta quincena de febrero. “Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”, dijo. Además, remarcó que cualquier queja será tramitada por el Ministerio del Trabajo, velando por los derechos ya adquiridos de los trabajadores.

En su trino, el jefe de Estado aprovechó para despejar rumores, insistiendo en que “el salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia que se mantiene hasta que el Consejo de Estado tome decisión de fondo".

También pidió al tribunal administrativo que se aclare en su sentencia transitoria que la Corte Constitucional señala “el salario vital y móvil, del art 53 de la Constitución Nacional, para determinar el salario así que el presidente respetará esa prevalencia”.

Y tras convocar al empresariado para las mesas de concertación que ya gestiona el ministerio del Trabajo en cabeza de Antonio Sanguino, Petro también respondió al expresidente Álvaro Uribe. El líder natural del Centro Democrático dijo que “no nos hemos opuesto ni nos opondremos al aumento del salario mínimo. Aquello a lo que nos oponemos es que este país paró la inversión”. Allí pidió medidas para dar menores impuestos para emprendedores y un “buen salario mínimo” para los trabajadores.

Al respecto, Petro dijo que “el expresidente Uribe dice que lo que se quiere es que no vengan más impuestos y que no están en desacuerdo en el tema del salario vital. Pues es un avance, los impuestos en la emergencia económica van en contra la acumulación de rentas, dado que estas acaban la ganancia y salarios productivos y estancan la economía y dado que es imprescindible reducir el déficit primario".

Siga informado: Este es el fallo completo del Consejo de Estado para suspender el decreto del salario mínimo

De otro lado, pero en el mismo sector del uribismo, la candidata presidencial Paloma Valencia, también se ratificó en que el mínimo “tiene que mantenerse”, pero pidió al gobierno nacional completar los requisitos solicitados por el Consejo de Estado enmarcados, especialmente, en sustentos técnicos. Valencia también resaltó su propuesta de rebaja de impuestos.

De su parte, Juan Carlos Pinzón, compañero de Valencia en la denominada Gran Consulta por Colombia, dijo que se debe promover la inversión y vías alternas para los informales, pues los trabajadores enmarcados en esta vía supera más del 60 % en el país.

En los sectores progresistas, Iván Cepeda, el presidenciable del Pacto Histórico, dijo que la decisión del tribunal administrativo “se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia. Esta medida, lo único que demuestra es la resistencia a que los sectores que viven en condiciones de desigualdad y los pobres tengan derechos en Colombia".

Finalmente, Roy Barreras, integrante del Frente por la Vida, hizo un llamado a los sectores trabajadores para copar las calles en defensa del decreto emitido por el gobierno Petro. “Hay que defender el salario vital, hay que defender esta medida de inclusión y equidad social”.

