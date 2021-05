Santos dice que solución al paro está en Acuerdo de Paz y en Objetivos de Desarrollo Sostenible

El expresidente, quien ratificó su rol como facilitador en medio de la crisis, instó a tender puentes y a evitar que persista el medio, el resentimiento y la polarización. Con esto, dijo, “no solo se resuelve el paro, sino que se cambia el país”.

El expresidente y nobel de Paz Juan Manuel Santos, quien recientemente se ofreció como mediador ante Iván Duque por cuenta del paro nacional, se refirió este martes a esa disposición y si bien declaró que no lo han llamado, insistió en que está listo para hablar y que ha tenido la oportunidad de dialogar con políticos, funcionarios del Gobierno, empresarios, miembros del Comité del Paro y la comunidad internacional.

En entrevista con Noticias Caracol, Santos, que expresó preocupación debido a la ebullición social y la crisis derivada de las manifestaciones, manifestó que una salida para conjurar la problemática puede hallarse en el Acuerdo de Paz que su gobierno firmó con la otrora guerrilla de las Farc, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidos.

“He venido analizando esta situación hace un tiempo y me preocupa muchísimo lo que está sucediendo, también por el día después y lo que estamos incubando: más odio, más miedo, más resentimiento y eso tenemos que evitarlo. Colombia no puede seguir tan polarizada y dividida. Por eso, hay que tender puentes y tenemos los elementos para construirlos, tenemos pilares que ya están ahí: el Acuerdo de Paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me he puesto a ver las marchas y las pancartas para ver por qué está protestando la gente. Y en esos dos pilares está la respuesta”, explicó.

De acuerdo con el exmandatario, ambos instrumentos hacen parte de la Constitución y las leyes, y en ellos están las soluciones a todos los problemas que se han visto reflejados y que, explicó, están siendo expuestos por una población “que desde hace mucho viene indignada, sufriendo, por lo que la pandemia nos ha mostrado. Son las injusticias, la inequidad y, aparte de eso, la pobreza que está generando”.

El expresidente argumentó que su propuesta ha sido bien recibida por los diferentes sectores, insistiendo en que al acoger decididamente ambos textos “no solo se resuelve el paro, sino que se cambia el país. Santos dijo que el objetivo para Colombia, después de la pandemia, es ser un país más equitativo, con más libertades y sin odio, ni polarización.

“Ojalá que el Gobierno escuche. Ahí está una propuesta concreta. No tiene que hacer nada, no tiene que sacrificar nada, porque ya es una obligación. El presidente de la República y todos los funcionarios juran cumplir con la Constitución y las leyes. El Acuerdo de Paz está en la Constitución, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son parte de nuestra ley”, agregó, explicando que la comunidad internacional no dudaría en apoyar la medida.

“Esto es música celestial para la comunidad internacional: que se implemente con más fuerza el Acuerdo de Paz y que se acelere el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso inmediatamente la comunidad internacional lo va a apoyar (…) El problema que estamos teniendo hoy, de desprestigio ante el mundo entero, se puede reversar rápidamente con una propuesta de ese estilo”, declaró.

Santos manifestó que la pandemia ha supuesto un retroceso de hasta 30 años en términos de pobreza y que la gente “está sufriendo y con hambre”, mientras los jóvenes están desesperados con el ‘ni-ni’: ni empleo, ni educación. “A todo eso hay que darle un cauce, que además es una gran oportunidad”, explicó.

El exmandatario sostuvo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible abarcan el tema de la pobreza, la salud, la educación, la inequidad y lo ambiental. “Ahí están todos los temas y en Colombia lo que empezamos a hacer, después de incorporar eso en la ley, fue regionalizarlos. Buena parte de estos Objetivos ya están en los departamentos, en cabeza de las autoridades, y ahí se puede utilizar ese mecanismo para incorporarlo en las discusiones a todos los que están reclamando”, precisó.

Para el expresidente, los Objetivos no se han aplicado por falta de voluntad política y por falta de coordinación del Gobierno con las entidades territoriales. Por ello, abogó por incluir a los jóvenes en la discusión con base en esos mismos Objetivos. “Eso se vuelve una discusión muy productiva y desahoga todo este desespero que hay. Se pueden medir los resultados, podemos ir poniendo metas para irlas cumpliendo en el tiempo”.

Santos concluyó señalando que siempre ha estado dispuesto a ayudar, no tanto por su rol como expresidente, sino como un ciudadano para ayudar a resolver los conflictos. De allí que haya abogado por mayor voluntad política de las partes, tanto el Gobierno como el Comité del Paro, para superar la crisis.

“Siempre he estado dispuesto a ayudar. Yo no lo hago como expresidente. Los expresidentes somos, como decía Felipe González, jarrones chinos viejos que incomodamos. Estoy haciendo esto más como parte de ese grupo que creó Nelson Mandela, hace algunos años, para ayudar a resolver conflictos. Este conflicto en el que estamos nosotros se puede resolver y no es difícil si hay voluntad política de ambas partes”, puntualizó.