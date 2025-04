“Hemos llegado a niveles muy graves de brutalidad”: iglesia por asesinato de Sara Millerey

Monseñor de la iglesia católica Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En entrevista con El Espectador, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre iglesia y Estado, rechazó lo ocurrido con Sara Millerey González, la mujer trans que fue atrozmente golpeada y lanzada a la quebrada La García, en el municipio de Bello (Antioquia). Aseguró que la sociedad colombiana ha llegado a nivel graves de brutalidad.

“El asesinato de Sara Millerey nos hace reflexionar a nosotros muy fuertemente, porque cuestiona muy duramente a la sociedad colombiana. Hemos llegado a unos niveles muy graves de brutalidad, de intolerancia, de desconocimiento de la dignidad de las personas. Más allá de cualquier otra connotación, un ser humano es una persona que da imágenes y esperanza en Dios, y eso se ha deteriorado”, indicó Monseñor Henao.

A Sara la golpearon, le fracturaron piernas y brazos y la lanzaron a la quebrada. Su caso se conoció debido a que en redes sociales se viralizó un video en el que se encuentra dentro del agua y pide ayuda para que la saquen.

De acuerdo con la alcaldía de Bello (Antioquia), Sara Millerey no habría recibido apoyo de la comunidad debido a que los sujetos que la agredieron también amedrentaron a las personas en la zona y les dijeron que no la auxiliaran. Solo hasta que llegaron las autoridades, ella fue sacada de la quebrada y trasladada a la clínica La María en Medellín, donde finalmente falleció.

Monseñor Henao pidió recuperar la solidaridad y la empatía: “No podemos quedarnos viendo a una persona en unas condiciones terribles de sufrimiento y no hacer nada. Hay que renovar nuestro compromiso y también el rechazo a estos hechos, el rechazo contundente a estas formas de violencia que duelen profundamente y que marcan el alma de un pueblo. No puede ser que una sociedad no se sienta marcada ante hechos de semejante brutalidad”.

Sobre lo ocurrido, las autoridades informaron que ya se tendrían videos de cámaras de seguridad en los que se ve a los sujetos que estaría involucrado en el crimen y que al parecer harían parte de una banda delincuencial de la región.

