Sara Tufano se baja de su candidatura: “Nadie puede cuestionar a Petro”

De acuerdo con Tufano, Petro está justificando adhesiones "sin creer que es necesario darle explicaciones a su electorado". Foto: AFP/instagram.com/saratufanoz

“No todo vale”. Ese fue el título que la socióloga Sara Tufano le dio este viernes a su columna matutina en el diario El Tiempo, en la que reveló que no será candidata al Senado con el aval del Pacto Histórico, reclamando que “nadie puede cuestionar a Petro porque en seguida es visto como un enemigo”.

Lo anterior, tras la eventual entrada a la alianza de controvertidos personajes como el exgobernador de Antioquia Luis Pérez o el líder cristiano Alfredo Saade. Recordando que desde 2018 apoyó “incondicionalmente” a Petro y Ángela María Robledo, ayudando “a quebrar el mito según el cual el proyecto político de Petro era de extrema izquierda”, Tufano sostuvo que, pasados cuatro años, el senador “ha decidido recurrir a otra estrategia para ganar las elecciones”.

“La primera alarma, como lo he mencionado en varias ocasiones, fue la campaña a la Alcaldía de Bogotá en 2019. Petro se equivocó de candidato y perdió las elecciones, pero prefirió tomar partido por su amigo y no por las mujeres que nos opusimos a esa candidatura”, alegó la columnista en referencia al exconcejal Hollman Morris, señalado de supuesta violencia intrafamiliar.

Pese a ello, dice Tufano, siguió creyendo en el proyecto político de Petro, con todo y que este, agrega, dijo que la Colombia Humana es uno de los movimientos políticos “que ha hecho más en la lucha por la igualdad de género. Algo que repitió un año después, en su entrevista a El País de España, donde dijo que había aparecido una agenda que él llamaba feminista y a la que le ponía el apellido de popular, mejor dicho, había creado el feminismo popular”.

Según la columnista, siguió creyendo hasta que llegaron Saade y Luis Pérez al Pacto Histórico. En ese sentido, recordó lo dicho por el precandidato en diálogo con El Espectador , quien frente a eventuales coaliciones con Saade, Pérez y César Gaviria aseguró que “poner líneas rojas no lleva sino al sectarismo”.

“(Petro) está justificando estas adhesiones sin creer que es necesario darle explicaciones a su electorado. Me parece una falta de respeto con las personas que hemos votado por él. ¿Si es así en su propio proyecto político, cómo pensar que será distinto en su eventual gobierno? En esta campaña, su prioridad es conseguir votos como sea, pero hay cuestiones éticas que no pueden soslayarse”.

En medio de su trasegar político en el Polo Democrático, Tufano reclamó además que ha podio ver cómo las demandas de las regiones no son escuchadas y que los ungidos por Petro “se sienten con el derecho de pasar por encima de los procesos territoriales. Me ha asombrado ver cómo, en la conformación de las listas, las demandas de los territorios no son importantes para él, lo cual demuestra el talante autoritario de su liderazgo”.

Incluso, la columnista alega que “ha quedado demostrado” que el liderazgo del líder de la Colombia Humana se basa mucho en el fanatismo. “Nadie puede cuestionar a Petro porque en seguida es visto como un enemigo o como un ‘infiltrado del uribismo’, como me han dicho a mí y como muy seguramente me dirán después de esta columna. Y frente a esto, Petro convenientemente permanece en silencio”.

Por todo ello, siguiendo los pasos de la socióloga y feminista Juana Afanador –que hace pocas horas también declinó de su candidatura al Congreso por el Pacto Histórico–, Tufano solicitó que su nombre no sea incluido en la lista del Pacto Histórico al Senado, advirtiendo además que será divulgada sin que los militantes conozcan sus mecanismos y criterios.

“En esta campaña no podré justificar la llegada de Saade, o la eventual llegada de Luis Pérez y personas similares, con la idea de la ‘reconciliación’ o comparando a Petro con Santos. Un proceso electoral no es una negociación de paz. Y si quieren insistir en esa falacia, recuerden que, antes de negociar, se definen la agenda y las líneas rojas”, precisó, ratificando su compromiso con la construcción de un proyecto político de izquierda, popular, feminista, antirracista y democrático.