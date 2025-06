Sarabia y Benedetti se dejan ver en público tras meses de dura confrontación

Laura Sarabia y Armando Benedetti se encontraron en Cartagena Foto: Mininterior

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior, Laura Sarabia y Armando Benedetti, que han protagonizado uno de los choques más fuertes en el interior del gobierno de Gustavo Petro, se saludaron en público este jueves, en el marco de la Convención Bancaria que se realiza en Cartagena.

Según conoció El Espectador, este encuentro se dio luego de que ambos funcionarios tuvieron varias conversaciones para intentar limar asperezas. En la Casa de Nariño aseguran que el presidente Petro les ha pedido a sus funcionarios, en varias oportunidades, a dejar a un lado las diferencias internas y enfocarse en impulsar las reformas sociales y ahora la consulta popular.

Lea también: Así les respondió Petro a los partidos que cuestionaron su consulta por decreto

Fuentes de ambas entidades confirmaron que el fin de semana pasado los dos integrantes del gabinete de Gobierno se cruzaron varios mensajes en lo que para muchos es un intento de hacer una tregua para la recta final de la administración y la campaña que se avecina por las legislativas y presidenciales de 2026.

La pelea de poder entre los ministros escaló a finales de abril, cuando Sarabia, en medio de una rueda de prensa, dejó ver a sus abogadas que se paseaban por el vestíbulo del Palacio de San Carlos con las carpetas marcadas en grandes letras negras con asuntos como: “Caso penal contra Armando Benedetti. Folder 5 de 7. Violencia autoridades españolas - patrón de comportamiento criminal” o “Folder 3 de 7: Enriquecimiento ilícito – patrón de comportamiento”.

No se pierda: El presidente Petro viajará a Francia para asistir a “Conferencia sobre el Océano”

En ese momento, la jefa de la diplomacia colombiana aseguró que “La defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia”. Y agregó que “estar y ser parte del Gobierno no significa que deba abandonar mis derechos”. Sarabia cerró con una frase con la que buscó resaltar que cuenta con respaldo del jefe de Estado: “Siempre he agradecido al presidente Gustavo Petro, que me ha enseñado que uno no puede callar ante la injusticia”.

En dicha oportunidad, Benedetti se resistió a hablar del tema. “¿Quién es Laura?”, lanzó el jefe de la cartera mientras se llevaba la mano derecha a la boca haciendo un gesto de silencio, el cual sostuvo mientras los reporteros insistían en obtener una reacción sobre la diligencia en la Fiscalía. Semanas atrás, el ministro había dicho que lo que hiciera su homóloga de Exteriores le tenía sin cuidado desde que, según dijo, “dejó ser mi secretaria”.

Lo cierto es que tras la llegada de Benedetti al Gobierno, éste ha tomado los espacios de poder que tenía Sarabia como jefa de despacho y directora del Dapre, lo que incluso se ha traducido en la salida de altos funcionarios cercanos a la ahora canciller. Ahora, con la confirmación del diálogo entre ambos y la foto de Asobancaria, se abre la puerta de una posible reconciliación o al menos una tregua en respuesta a las peticiones de unidad hechas por el presidente Gustavo Petro.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.