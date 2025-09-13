Se agitó pelea por reforma a la salud tras alocución presidencial de Petro

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la alocución presidencial sobre la fiebre amarilla. Foto: Juan Diego Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La reciente alocución del presidente Gustavo Petro sobre la situación de la Nueva EPS generó una ola de reacciones desde el oficialismo y la oposición de cara al tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, que anteriormente hundió el primer modelo de esta iniciativa y la reforma laboral que posteriormente fue revivida y aprobada en otra célula legislativa. Petro dejó claro que no va a salvar a las EPS.

Lea: “Las EPS seguirán quebrándose. No las voy a salvar”: Petro sobre crisis de la salud.

La Casa de Nariño y nueve senadores de la Comisión Séptima tienen una pelea cantada desde 2024 por la agenda reformista. Estos legisladores hundieron anteriormente la reforma a la salud e hicieron lo propio con la reforma laboral, que se salvó finalmente luego de que el presidente Petro advirtiera que buscaría una consulta popular y se reactivaran las movilizaciones en el país.

El segundo intento de la reforma a la salud lleva estancado varios meses en la Comisión Séptima, donde alegan falta de claridad con el aval fiscal y el impacto económico para su aplicación. Luego del llamado que hizo Petro para reactivar el trámite, varios congresistas se pronunciaron.

El Presidente @PetroGustavo hizo un llamado al Congreso de la República en relación con el trámite de la Reforma a la Salud, señalando: “Durante dos años han tenido el proyecto, y lo han hundido”.



Además agregó: “¿Quieren que ya no hablemos de $30 billones en deudas sino en 2 o… pic.twitter.com/lvlpI66kbV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 13, 2025

“Durante dos años han tenido el proyecto, y lo han hundido, quieren volverlo a hundir. Señores del Senado, Comisión Séptima, por favor, esto no va más. Si sigue el sistema de las EPS, condenan a la nación al fracaso. Señores de la Comisión Séptima, pueden decidir, mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar”, indicó Petro en su alocución presidencial de este viernes.

El liberal Miguel Ángel Pinto, quien hoy preside la Séptima, respondió asegurando que están preparados para arrancar con el debate: "Este gobierno acabó con todo, recuperar la salud de los colombianos será un gran desafío del próximo gobierno. En la Comisión Séptima del Senado vamos a decidir, por supuesto, lo invitamos al debate de cara al país, sin mentiras, con cifras, con datos que acaban su relato".

Y es que según los legisladores, el Gobierno no ha sido claro sobre el aval fiscal de la reforma ni ha hecho entrega de algunos documentos que han solicitado, vía derecho de petición, por lo que citaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a debate de control político.

Lea también: Uribismo y Cambio Radical alistan cumbre de oposición, ¿habrá alianza electoral?

“Los números no cuadran: el aval fiscal habla de $44 billones desde aportes nacionales, pero el presupuesto 2026 promete $48,4 billones (sin contar el SOAT). Una diferencia de $4,4 billones que nadie explica.¿A cuál cifra debemos creerle? Con tanta contradicción es imposible ver sostenibilidad fiscal en esta reforma", indicó Norma Hurtado, senadora del partido de la U, que anda fuertemente enemistado con el Ejecutivo tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.

Desde el petrismo también hicieron eco al llamado del jefe de Estado para debatir la reforma. “Ya una vez de forma mezquina hundieron la reforma laboral que después la plenaria de Senado SÍ aprobó. Si hacen a un lado su mezquindad pueden ofrecerle al país un sistema de salud desde la prevención y que llegue a todos los rincones del país”, indicó el representante del Pacto Histórico David Racero.

Se espera retomar el trámite de la reforma en los próximos días, pero todo parece indicar que lo político primará en el debate, especialmente luego de que se rompieran relaciones entre Casa de Nariño y algunos partidos políticos por haber votado supuestamente por Carlos Camargo a la Corte.

Señores y señoras de la Comisión Séptima de Senado, ya una vez de forma mezquina hundieron la reforma laboral que después la plenaria de Senado SÍ aprobó.



Si hacen aún lado su mezquindad pueden ofrecerle al país un sistema de salud desde la prevención y que llegue a todos los… pic.twitter.com/McHvJR5KmR — David Racero (@DavidRacero) September 13, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.