Se cae proyecto que creaba bonificación adicional para congresistas

El autor de la iniciativa, el senador Andrés García Zuccardi, anunció que retirará la iniciativa. Lamentó que no se diera la discusión “por una interpretación política” y atribuyó a la polarización que no se hiciera el debate.

En medio de la controversia por el proyecto que busca reformar la remuneración salarial de los empleados públicos, incluyendo los miembros del Congreso, y que supuestamente creaba una bonificación adicional para senadores y representantes, se conoció que su autor decidió retirar la iniciativa.

Editorial: El Congreso quiere pagarles más a los congresistas

Así lo expresó el senador Andrés García Zuccardi, del Partido de la U, quien atribuyó a la polarización y a las noticias falsas que no se diera la discusión del proyecto: “Me permito anunciar que, debido a esta polarización y a las noticias falsas, retiro este proyecto. Sin embargo, me llama la atención que el sueño de todo colombiano, que es controlar el gasto fiscal de los funcionarios públicos y de los congresistas, no sea aceptado por cuenta de una interpretación política”.

García Zuccardi salió en defensa de su iniciativa, asegurando que es falso que se pretendiera aumentar los salarios de los congresistas. Según el parlamentario, el objetivo era que en Colombia los funcionarios públicos, incluidos los congresistas, tengan un salario base y se pague por su trabajo y rendición de cuentas.

También le puede interesar: Alertan que proyecto crearía bonificación adicional para congresistas

“El proyecto permitiría que el Estado sea más eficiente desde la profesionalización del servidor público y que la remuneración sea por su desempeño. Es cierto que no hay ambiente para una discusión técnica, debido a la polarización, al dolor, a la injusticia e indignación que sufrimos muchísimos colombianos”, agregó.

El senador insistió en que, de acuerdo con las metas cumplidas, el proyecto castigaba a los congresistas que no se la jugarán por generar empleo, reactivar la economía y que no le cumplan al país. “A ellos se les reduciría su ingreso. La remuneración no la deciden los congresistas, la deciden los técnicos”, precisó.

Lea también: Oposición y afines a Gobierno se unen para rechazar bonificaciones a congresistas

Desde el lunes, un sector de oposición puso el grito en el cielo para tratar de frenar la iniciativa. Curiosamente, tanto la oposición como el partido de Gobierno coincidieron en que un proyecto de esta naturaleza no tenía cabida y va en contra de la petición popular de que haya reducción en los salarios de los legisladores.