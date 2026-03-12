Se canceló reunión entre Petro y Delcy Rodríguez: esto es lo que se sabe

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Foto: AFP - FEDERICO PARRA JOAQUIN SARMIENTO

Los presidentes de Colombia y Venezuela ya no se reunirán este viernes en la frontera entre ambos países. Según conoció El Espectador, la cancelación se habría dado por decisión del Palacio de Miraflores.

La Presidencia y la Cancillería ya están preparando un comunicado para entregar detalles sobre el cambio. No obstante, hay versiones que señalan que detrás de la decisión hay razones de seguridad que hasta el momento no han sido precisadas.

La cita entre ambos se venía preparando desde hace varios meses para llevarse a cabo en el Puente Internacional Atanasio Girardot. Entre ambos países se mantiene la intención de estrechar lazos en materia comercial y cooperación de seguridad.

Esta información se conoce luego de la llamada que sostuvo el presidente Gustavo Petro con Donald Trump en medio de las tensiones por la creación del “Escudo de las Américas”. De hecho, la Presidencia señaló que al finalizar la llamada el presidente Trump deseó éxitos al presidente Petro en su reunión con Venezuela.

