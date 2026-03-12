Publicidad

Home

Política

Se canceló reunión entre Petro y Delcy Rodríguez: esto es lo que se sabe

El Espectador conoció que la cita que tenía programada ambos mandatarios para este viernes en la frontera fue cancelada.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
12 de marzo de 2026 - 08:59 p. m.
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro.
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro.
Foto: AFP - FEDERICO PARRA JOAQUIN SARMIENTO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los presidentes de Colombia y Venezuela ya no se reunirán este viernes en la frontera entre ambos países. Según conoció El Espectador, la cancelación se habría dado por decisión del Palacio de Miraflores.

La Presidencia y la Cancillería ya están preparando un comunicado para entregar detalles sobre el cambio. No obstante, hay versiones que señalan que detrás de la decisión hay razones de seguridad que hasta el momento no han sido precisadas.

Lea también: Petro sostuvo nueva llamada telefónica con Trump: ¿de qué hablaron?

La cita entre ambos se venía preparando desde hace varios meses para llevarse a cabo en el Puente Internacional Atanasio Girardot. Entre ambos países se mantiene la intención de estrechar lazos en materia comercial y cooperación de seguridad.

Esta información se conoce luego de la llamada que sostuvo el presidente Gustavo Petro con Donald Trump en medio de las tensiones por la creación del “Escudo de las Américas”. De hecho, la Presidencia señaló que al finalizar la llamada el presidente Trump deseó éxitos al presidente Petro en su reunión con Venezuela.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Delcy Rodríguez

Petro y Delcy Rodríguez

Venezuela

 

Michael Myers(apgw0)Hace 43 minutos
Seguro el borrachiste iba a pedirle cacao a delsy por los elenos, que le cuidara sus chinitos y trump llamó a cancelar la guachafita ..
Edgard Lopez(56726)Hace 1 hora
que par de wevones!!! La orden la dio el papa de los pollitos, le dijo a esta tipa que no va, que no se meta con petro, que el es quien lo controla y lo maneja
lucho 21(6844)Hace 1 hora
Calarcá?
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.