Petro sostuvo nueva llamada telefónica con Trump: ¿de qué hablaron?

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en medio de su primer encuentro presencial en la Casa Blanca. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre el mediodía de este jueves, el presidente Gustavo Petro sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump. De acuerdo con la Casa de Nariño, la charla duró 30 minutos y fue la oportunidad para abordar temas de la cooperación entre ambos países y el factor frontera.

“Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas energéticos, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha conjunta contra el narcotráfico. También conversaron sobre la reactivación económica en la frontera y otros asuntos de interés bilateral”, precisó la Presidencia.

El presidente de Colombia, @petrogustavo, sostuvo en la tarde de hoy una conversación telefónica de cerca de media hora con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (@realDonaldTrump).



Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas energéticos, hidrocarburos,… pic.twitter.com/emuddVrgrF — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 12, 2026

Lea también: ¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique? Esto dice la Constitución

El presidente Petro aprovechó la llamada para reiterarle a Trump la invitación a que visite Colombia, puntualmente Cartagena, la cual, según informó la entidad, fue recibida con agrado. A su turno, el mandatario republicano “reiteró que el presidente Petro siempre será bienvenido en los Estados Unidos y expresó disculpas por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”.

Este es el factor clave de la llamada, pues según conoció El Espectador, la misma surgió con el fin de evitar un nuevo foco de tensión por la ausencia del presidente Petro en la presentación de la alianza de Estados Unidos con 12 presidentes de la región, afines a su ideología, para combatir el narcotráfico y reducir la influencia de China en el continente.

No se pierda: ¿Quién es Juan Daniel Oviedo, la fórmula de Paloma Valencia para llegar a la Presidencia?

Las diferencias surgieron luego que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señalara que Colombia no fue invitada por no cumplir con el nivel de cooperación necesario, lo que desató la molestia del presidente Petro. Finalmente, el presidente Trump aseguró que Colombia, México y Brasil sí fueron invitados, pero no asistieron. “Me llevo muy bien con esos países”, agregó.

El Espectador pudo establecer que varios asesores del presidente Petro le dijeron que recordara que en la reunión presencial con Trump acordaron en hablar directamente en caso de confusiones.

Le puede interesar: Se reduce el tarjetón de la primera vuelta: Maurice Armitage retiró su candidatura

“Por el lado colombiano consideraron que este era el momento de establecer el contacto debido al ‘ruido’ de esta semana derivado de la ausencia del presidente Petro en la cumbre Shield of the Americas. Existe la preocupación de que hay gente aquí en Washington interesada en que la situación se deteriore, que hay ‘jugaditas’ y que la mejor forma de evitar un escenario así, era que se volvieran a hablar ambos líderes”, explicó la Presidencia.

Antes de hablar por segunda vez con Trump, Petro también sostuvo llamadas con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

La primera línea que se levantó fue con Luiz Inácio Lula Da Silva de Brasil, con quien hablaron sobre el fortalecimiento de la integración latinoamericana. Según señaló el mandatario brasileño, “hablamos sobre la integración latinoamericana y caribeña en el contexto de los preparativos para la Cumbre de la CELAC, que se celebrará el 21 de marzo en Bogotá. El presidente Petro también nos informó sobre la reunión CELAC-África programada para la mañana del 21″.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.