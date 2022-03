Se hunde proyecto que buscaba otorgar licencia por la muerte de una mascota

La plenaria de la Cámara negó el proyecto que buscaba otorgar una licencia por la muerte a la mascota./ GettyImages Foto: GettyImages

La plenaria de la Cámara rechazó un proyecto que buscaba otorgar una licencia de hasta tres días para los empleados que perdieran sus mascotas. La iniciativa unió a sectores variopintos para negarla, bajo el argumento en común de que era una nueva carga a un empresariado que apenas se está recuperando de la crisis causada por la pandemia del COVID-19.

El proyecto comenzó en Comisión Séptima como un intento por otorgar una licencia de luto a las personas que perdieran a su mascota o animal de compañía. No obstante, los argumentos que hundieron el proyecto ya se habían comenzado a esgrimir en esta instancia, por lo que el texto se modificó para incluir la muerte de una mascota como parte de las situaciones de calamidad doméstica, lo que implica que el empleador puede decidir o no otorgar dicha licencia y definir el monto de días de esta.

El proyecto también se adaptó para que no fuera aprovechado por una persona con varias mascotas, sino que solo pudiera aplicarse a dos animales que fueran previamente escritos por el trabajador. A pesar de todas estas modificaciones frente al texto original, la plenaria se mantuvo en su posición de que era contraproducente crear una nueva licencia.

“Mi preocupación es frente a este proyecto. Entiendo el impacto que genera la muerte de una mascota en la familia, pero no sé si estamos siendo conscientes de que cada día que pasa le estamos poniendo más cargas y obligaciones a los que generan empleo”, señaló el representante del Centro Democrático Gabriel Vallejo, que fue uno de los que resultó quemado el 13 de marzo.

De forma particular, y pocas veces vista, el representante Germán Navas Talero, del Polo Democrático, se plegó a la opinión de Vallejo: “no podemos recargar al patrón con obligaciones como estas. No se puede. Va a golpear al pequeño empresario. Soy de la bancada animalista, pero no se justifica darle una licencia”.

Otros, como los representantes César Lorduy y José Daniel López, ambos de Cambio Radical, también rechazaron la iniciativa bajo el argumento de que “es idealista y poco conveniente” con el momento que pasa el país. En este mismo sentido señalaron que no pude crearse una nueva licencia que implique mayores cargas. Todos estos anteriores hicieron énfasis en que esta medida resultaría perjudicando al pequeño empresario, por lo que debería negarse.

Los autores trataron de defender su proyecto destacando que habían eliminado la expresión de días de luto por la mera calamidad doméstica para evitar que fuera obligatorio y que todo se diera en el marco de una negociación empleador y empleado. También destacaron que se limitó a dos mascotas el beneficio. Sin embargo, aún así, la plenaria fue bastante enfática en no apoyar el texto.