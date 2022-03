Vuelve y juega: Gustavo Bolívar perdió la segunda vicepresidencia del Senado

En julio de 2021, ante el triunfo del voto en blanco sobre Bolívar y dando interpretación a la Constitución, las directivas optaron por repetir la votación con otros aspirantes y resultó ganador Iván Name. Foto: Tomada de Twitter @senadogovco

Pasado más de un mes desde que el Consejo de Estado anuló la elección del senador Iván Leónidas Name (Alianza Verde) como segundo vicepresidente del Senado, este martes la corporación repitió la votación y, una vez más, el voto en blanco se impuso a Gustavo Bolívar (Lista de la Decencia), quien buscaba ser la cuota de la oposición en la mesa directiva.

En julio pasado, en medio de una controvertida votación, la oposición presentó la candidatura de Bolívar y se esperaba que la plenaria la secundara. No obstante, triunfó el voto en blanco. La situación nuevamente se repitió hoy: con 48 votos a favor, se impuso el blanco y Bolívar solo obtuvo los apoyos de 40 congresistas.

No obstante, la votación dejó más dudas que certezas. En su fallo de febrero pasado, el Consejo de Estado determinó que, si bien en su momento, ante el triunfo del voto en blanco, se repitió la votación con candidatos diferentes, era un mecanismo que solamente aplicaba para las elecciones de gobernador, alcalde o en la primera vuelta en las elecciones presidenciales, pero, no para conformar la mesa directiva del Senado de la República.

En ese sentido, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, aseguró que, con base en el fallo del alto tribunal, el voto en blanco no tiene efecto. “Acá no es aplicable, es lo que dice la esencia del fallo, en consecuencia, el voto en blanco no es eficaz porque hay una limitación constitucional”, sostuvo en declaraciones que recoge RCN Radio.

Justo cuando se estudiaba si el ungido debía ser entonces Bolívar, se rompió el quórum en el Senado y no hubo una decisión. Según el presidente del Senado, Juan Diego Gómez (Partido Conservador), “lo que procede en este caso es buscar la mayor claridad jurídica y revisar ese fallo porque existen normas de carácter constitucional y estatutaria que le dan un tratamiento al voto en blanco y en este caso el fallo no lo está haciendo”.

En medio de la discusión, el senador Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) sostuvo que acompañarán a la oposición en el candidato que presenten, siempre y cuando no sea Bolívar. “No se puede elegir a un senador que nos trata a todos de bandidos (…) está definido que cuando gana el voto en blanco, se debe repetir la elección con candidatos distintos”.

A su turno, Luis Fernando Velasco (afín al Pacto Histórico), admitió “es un hecho político” que haya ganado el voto en blanco, “pero, como lo dice la sentencia del Consejo de Estado, para efectos de la aceptación esa votación no tiene ningún efecto”.

La también senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), sostuvo que “si gana el voto en blanco, se declara electo el otro aspirante”.