Sector liberal oficializó su llegada al Pacto Histórico

La falta de consensos y decisiones al interior del Partido Liberal tiene sus primeras consecuencias. Este lunes, una facción del partido hizo oficial su vinculación al Pacto Histórico (PH), coalición que congrega varias colectividades de progresistas y de izquierda, mediante un evento que tuvo lugar en Bogotá. A ese encuentro asistieron Gustavo Petro (Colombia Humana), que es una de las cabezas del PH, y el senador Luis Fernando Velasco, que lidera el ala liberal que decidió apartarse del partido.

A la reunión asistieron militantes y juventudes liberales de todo el país, e incluso algunos que están en el exterior. De acuerdo con Velasco, la base del encuentro fue establecer que al interior del liberalismo existe una tendencia, que esperan sea la mayoritaria, que quiere “volver por las ideas liberales por la defensa de los derechos colectivos y por la historia reformista de lo que ha significado el liberalismo”.

En el evento se nombró una comisión política central de la que harán parte 50 delegados jóvenes, entre hombre y mujeres, y 33 comités de liberales que representarán a Bogotá y cada departamento del país. Asimismo, dijo Velasco, la finalidad de encuentro fue “plantear el acuerdo programático que aspiramos a firmar con el Pacto Histórico para ser parte de esa gran coalición popular y organizar con claridad lo que va a ser la toma liberal de Colombia. Recorreremos cada rincón del país defendiendo estas ideas y que en Colombia hay más liberalismo que partido. Acá está más representado el verdadero liberalismo”.

Durante la asamblea, Petro intervino para hablar sobre economía, cambio climático, servicios públicos y la necesidad de una alianza entre ambos sectores para ganar la carrera hacia la Casa de Nariño. El senador resaltó la importancia de que las bases liberales hagan parte de un proyecto que, para él, va en búsqueda de transformaciones.

“Estoy convencido de que un pacto entre el liberalismo y el progresismo es la mayoría electoral en Colombia y que con eso se puede ganar la Presidencia en primera vuelta. Les propongo en concreto que saquemos las banderas rojas, convenzan en los municipios a esa mayoría social que cree todavía que la opción es Uribe”, dijo el precandidato presidencial de la Colombia Humana.

En la tarima del teatro también tomó la palabra Héctor Federico Gallardo, exgobernador de Arauca, quien habló de la necesidad de buscar una unidad sin vetos para llevar a cabo una “transformación real” de Colombia y, como vocero de esa ala del Partido Liberal, solicitó a César Gaviria, director del partido, que dé el aval para la precandidatura presidencial de Luis Fernando Velasco.

La movida no es nueva, pues desde hace un buen tiempo el senador Velasco venía acercándose al PH. No obstante, el movimiento oficial sí hace evidentes las diferencias que existen en el “trapo rojo”, que no se ha podido poner de acuerdo respecto a su hoja de ruta para 2022.

Al interior del partido hay una fuerte puja entre quienes quieren apoyar la candidatura de Alejandro Gaviria, que sin embargo no quiere que lo reconozcan como un miembro del partido, y quienes promueven que se establezca un mecanismo para elegir entre todo al candidato presidencial del partido de una baraja en la que por ahora solo está oficialmente el nombre de Eduardo Verano de la Rosa, exgobernador del Atlántico, pero a la que se podrían sumar otros nombres como el de Luis Pérez, exgobernador de Antioquia.

A todo esto se suma que el partido tiene que buscar la forma de suplir el liderazgo, y por supuesto los votos, que ponían figuras como Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle, que se hicieron a un lado para conformar la Coalición de la Esperanza, o de Piedad Córdoba que también aterrizó hace unos días en el Pacto Histórico.

Pero dicha petición de instaurar un mecanismo de selección de su candidatura presidencial, que han impulsado varios congresistas desde hace más de un mes, no ha sido acogida por la dirección nacional. Por medio de cartas y solicitudes en redes sociales han sido varios los que le han propuesto a César Gaviria una reunión para hablar de su papel en las elecciones, pero según dicen a la fecha no han obtenido respuesta.

“Ellos (De la Rosa, Pérez y Velasco) son grandes liberales y la mejor reserva del partido. ¡No dejemos ir a Velasco! Es importante que el partido no despache por secretaría a estos muy buenos prospectos del liberalismo, no es justo con ellos que han militado formalmente con el Partido Liberal”, escribió hace varias semanas el senador Guillermo García Realpe en una carta que le envió a Gaviria y que nunca fue respondida.