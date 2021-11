Partido Liberal: en el laberinto de los Gaviria

Los rojos son hoy un mar de dudas respecto a 2022. Alejandro Gaviria es quien reúne más apoyos, pero que no se reconozca como miembro del partido ha generado desánimo. Varias voces piden definir un mecanismo de elección, o por lo menos reunirse, pero el hermetismo de César Gaviria solo aumenta la incertidumbre.

Ni los partidos tradicionales se salvan del revolcón que se evidencia en la mayoría de colectividades de cara a las elecciones de 2022. Mientras el Partido Conservador, tras un intenso proceso interno, escogió a David Barguil como su aspirante a la Presidencia, en el Partido Liberal todavía no hay luces sobre quién ondeará el trapo rojo en la carrera hacia la Casa de Nariño. En su interior reina la incertidumbre, pues si bien no hay muchos nombres sobre la mesa, el silencio de la dirección nacional ha sido una constante desde hace varios meses, por lo que muchos miembros han pedido, sin éxito, acelerar la elección de quien los va a representar.

Ese es el ambiente que se puede constatar tras consultar a varios congresistas y militantes liberales, quienes coinciden en que en el partido no hay criterios ni claridad para por lo menos tener un mecanismo para elegir entre Eduardo Verano de la Rosa, hasta ahora el único inscrito, y Luis Pérez, Luis Fernando Velasco y Alejandro Gaviria, todos de línea liberal pero en campaña como independientes. De entrada, en los rojos hay fuertes diferencias porque un grupo se inclina por Gaviria, pero otros miembros lo consideran un “extraño” que no quiere identificarse con el partido. La situación se hace más compleja porque el expresidente César Gaviria, director de la colectividad, ya habría decidido jugársela por quien fuera ministro de Salud durante el gobierno Santos.

A eso se suma que hay un sector, liderado por el senador Velasco, que considera que el momento que atraviesa el país necesita que los liberales se vayan al Pacto Histórico. Su idea es competir, más no adherirse, con Gustavo Petro, que es quien puntea por el momento en todas las encuestas. Ahí nace otra preocupación pues, según Velasco, hoy por hoy “la base liberal en las regiones se está yendo en bloque” a acompañar su propósito y “los Gaviria cada día se quedan más solos”. No obstante, de acuerdo con varios congresistas consultados, el que por ahora tiene mayorías es el exministro Gaviria.

Este panorama ha llevado a que algunos legisladores hayan intentado por todos los medios comunicarse con César Gaviria, mencionándole la importancia de tener un mecanismo en el que todos puedan participar de la elección del candidato presidencial 2022. El clamor generalizado es que haya un procedimiento que se anuncie con anticipación, que tenga un escrutinio y del que participen varios miembros del partido, más allá de los precandidatos que ya están en carrera. A esa petición se sumó en los últimos días Verano de la Rosa, quien concuerda en que se deberían tener ya unas reglas de juego claras.

“No puede haber escogencia a dedo en una colectividad que presume ser la base de la democracia. El director del partido ha manifestado su interés por Alejandro Gaviria, pero debe haber un mecanismo interno. La única forma de fortalecer los partidos políticos es que en su interior haya procesos abiertos y democráticos que permitan la competencia”, aseguró el exgobernador del Atlántico.

Pero su llamado no ha tenido eco en la dirección del partido. Tampoco las peticiones que han hecho congresistas como Guillermo García Realpe, quien hace más de un mes le envió una carta a Gaviria pidiéndole una reunión de bancada para discutir ese y otros temas electorales. No ha habido respuesta. De tal forma que, como resumió Flora Perdomo, representante a la Cámara por el Huila, en muchas ocasiones se enteran primero de lo que ocurre internamente gracias a los medios que por información directa con ellos.

“No habido una orientación de la dirección nacional. No hay unidad”, mencionó Perdomo, reiterando que, en definitiva, hace falta una reunión general para que todos expresen sus pretensiones, pues incluso hay dudas sobre cómo se está realizando el proceso de conformación de las listas al Congreso que, según han alcanzado a conocer, lo está conduciendo Simón Gaviria.

Esa misma sensación la tiene el senador Horacio José Serpa, quien sintetizó el asunto en que al partido le falta integración y comunicación, pero sobre todo valorar a las bases, agregando que, más allá de cuál será su candidato, se están dejando coger ventaja en presentarle al país su hoja de ruta para 2022.

“Uno no sabe hoy qué está pensando el expresidente Gaviria, cuáles son las reglas para los precandidatos presidenciales. Debemos reunirnos, mover las regiones, preguntarnos para dónde va el partido y presentarle propuestas al país. Solo se está pensando en la mecánica y no en propuestas”, enfatizó Serpa.

Y aunque Alejandro Gaviria parece ser el que reúne más apoyos, más allá de la casa Gaviria (César y su hijo Simón), otros congresistas, que prefirieron no ser mencionados, dijeron que el vaivén que ha tenido entre si es liberal o no, puede seguir generando distancias en el partido. “Es un excelente candidato, conoce el país y ha tenido altos cargos, pero esa falta de claridad envía un mensaje que no integra ni genera liderazgo”, señaló uno. “Eso ha generado molestias y desánimo”, añadió otro.

La atmósfera enrarecida del partido, que además debe sortear el éxodo de varias figuras de peso como Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle y Piedad Córdoba, ellos en la Coalición de la Esperanza y ella en el Pacto Histórico, para algunos no es tan grave y es parte de un proceso electoral atípico.

Así lo consideró el senador Iván Darío Agudelo, quien envió un mensaje de unión y de evitar pensar en posibles fracturas internas. “Esta es la campaña más extraña, por la pandemia y otros factores, y todos quisieran que se tome pronto una decisión, pero es natural en estas contiendas que se presenten esos forcejeos”, concluyó.