Sectores políticos de gobierno le dan la espalda a la mintic Karen Abudinen

Las bancadas en la Cámara de Cambio Radical y el Partido Conservador expresaron que no se reunirían con la ministra antes de la moción de censura porque resulta inconveniente e incoherente por cuenta del lío de su cartera con el contrato con Centros Poblados.

Al parecer, el mundo político se le está parando duro a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por cuenta del escandaloso caso de los $70.000 millones que siguen en “veremos” gracias a un contrato irregular con el consorcio Unión Temporal Centros Poblados.

(Lea: Caso MinTIC: Así se mueve la justicia tras la posible pérdida de $70.000 millones)

Esté lío tiene detenido el proceso para dotar a miles de zonas rurales con internet (una bandera de la mintic), y el sabor amargo ha llegado al Congreso, lugar que la tiene entre ojos: este miércoles la Comisión Sexta de la Cámara le adelanta un debate de control político y el próximo 3 de septiembre tendrá que dar explicaciones en la Cámara, en una moción de censura para retirarla del cargo.

En ese contexto, este diario conoció que los partidos de oposición no son los únicos críticos frente a Abudinen, sino también dos colectividades declaradas de gobierno: Cambio Radical y el Partido Conservador.

(Conozca más noticias del mundo político)

Fuentes de ambas organizaciones con silla en el Capitolio expresaron que hubo un intento por parte del Ministerio de las TIC para acercarse a las bancadas de Cámara, pero estas se negaron. Por un lado, un parlamentario de Cambio Radical confirmó que esto había sucedido así, pero con un matiz relevante: no fue la mintic quien pidió la reunión.

“Pidieron una reunión con la bancada, para antes de la moción de censura, pero no vino de la ministra Abudinen sino de un ‘sapo’, funcionario del Ministerio. Alguien la solicitó, se buscó consenso, y la bancada consideró que no era oportuno ni siquiera para ella. No es conveniente ni adecuado. Esperaremos a que primero se lleve a cabo la moción”, señaló.

(Para contexto sobre el debate de hoy: MinTic: citada el 24 de agosto a debate de control político en Senado)

Por la orilla conservadora, no confirmaron quién pidió el encuentro, pero un representante afirmó que sí había sido solicitado. “Decidimos que es mejor que se defienda en público. Es muy grave lo que está pasando y el partido tiene que tomar una decisión coherente”, aseguró el congresista.

Aunque en la historia del Congreso, una moción de censura para que un o una ministra renuncie nunca ha prosperado, estas decisiones de ambas bancadas son dicientes: no es de conocimiento público que los partidos de gobierno se hayan apartado de un alto funcionario en esta situación durante la administración del presidente Iván Duque.