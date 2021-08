MinTic: citada el 24 de agosto a debate de control político en Senado

Mientras le sube el agua al cuello de Karen Abudinen, ministra de las TIC, por cuenta del escándalo de contratación del consorcio Centros Poblados y la pérdida de $70.000 millones que iban destinados a construir 10 mil centros digitales en zonas rurales, el Congreso planea hacerle varias preguntas sobre el muy posible acto de corrupción.

La cita está para el próximo 24 de agosto, día que la Comisión Sexta de Senado destinó para llamar a Abudinen a que rinda un balance sobre los logros y errores de su gestión. Ahora, es importante saber que esta citación le fue enviada hace aproximadamente 10 días a la minTic, es decir, antes de que explotara la olla a presión de este escándalo en el que se ve involucrada. Esto pasa porque el debate de control político al que deberá responder obedece a un llamado de rutina muy usual que hacen los congresistas y las comisiones apenas inicia una legislatura. El último año legislativo empezó el pasado 20 de julio.

A pesar de que el encuentro ya estaba programado, algo es seguro: Abudinen tendrá que responder por la pérdida de los recursos públicos por cuenta del incumplimiento de Centros Poblados para llevar los centros digitales a las zonas rurales, algo que ha sido su bandera desde que ingresó al Ministerio y que ahora se ve fuertemente cuestionado.

Ruby Chagui, del Centro Democrático, Ana María Castañeda, de Cambio Radical, José Serpa, del Partido Liberal, y Carlos Trujillo, del Partido Conservador, son algunos de los senadores encargados de construir el cuestionario para la alta funcionaria. Asimismo, la Comisión Sexta aprobó una proposición para que se le agreguen las preguntas sobre la contratación del consorcio, realizadas por Sandra Ramírez, legisladora del Partido Comunes. En su petición, Ramírez solicita que se cite también a a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República.

Estas son las inquietudes de la parlamentaria de Comunes:

1) Sírvase informar qué empresas conforman el Consorcio Unión Temporal Centros Poblados.

2) Sírvase informar cuáles fueron los criterios técnicos y financieros bajos los cuales se adjudicó el contrato 1043 de 2020 al Consorcio Unión Temporal Centros Poblados.

3) Sírvase informar sí existía una firma contratada para la verificación de suficiencia de las garantías otorgadas en el marco del proceso de licitación del contrato 1043 de 2020, y si la respuesta es afirmativa, sírvase informar cuál fue la recomendación de la empresa en el marco del proceso de licitación, y bajo qué criterios técnicos fue escogida está empresa para esta licitación.

4) Sírvase informar si es de conocimiento del ministerio, sí alguna de las empresas pertenecientes al Consorcio Unión Temporal Centros Poblados. tiene investigaciones en curso por parte de la Contraloría General de la Nación.

5) Sírvase informar cuáles y cuántos centros cobijados cuántos por el contrato 1043 de 2020 se encuentran sin conexión a internet hasta la fecha.

¿Por qué el Congreso no llama a Abudinen a una moción de censura para removerla del cargo? Según explicó Jorge Laverde, secretario general de la Comisión Sexta, primero es necesario que se lleve a cabo el debate de control político para que ella exponga sus argumentos de lo ocurrido. En caso de que los legisladores no acepten su exposición, el siguiente paso sería citarla para un debate de moción de censura.

Este miércoles, W Radio dio a conocer un audio en el que habla la minTic y le reclama a su equipo por la filtración de información por el contrato con Centros Poblados. “me siento frustrada porque he confiado en un equipo y me siento muy frustrada de que jamás me imaginé que me podrían llegar cosas, y mucho menos que de aquí se estuviera filtrando información, por eso los mandé a citar personalmente, por eso mandé que vinieran al Ministerio, porque no es justo. Aquí les voy a decir una cosa, quiero que sepan, se tiene que saber la verdad, porque la verdad, si alguno de ustedes la tiene y no la ha dicho, estaría atentando y siendo cómplices de una situación penosa y vergonzosa”, se le escucha decir, con indignación, a la funcionaria.

La historia de la Unión Temporal Centros Poblados (nombre completo del consorcio), empezó hace meses, cuando ganaron la licitación parcialmente, del proyecto del Ministerio de las TIC para conectar mejor al país, sobre todo a las zonas donde el servicio de internet es paupérrimo. La emisora W Radio y otros medios le hicieron seguimiento al contrato y encontraron irregularidades en él. Entre otras cosas, evidenciaron que Centros Poblados no solo no tenía experiencia, sino que presentó una póliza falsa como garantía a la hora de firmar el contrato.

Esto ocurrió a pesar de que el consorcio recibió el anticipo de $70.000 millones, cifra que equivale al 7 % del total del contrato. El lío está en que ante las críticas, Abudinen manifestó que el proceso iba bien y luego, cuando se destapó el escándalo, insistió que le garantizaba al país que los recursos no se perderían. Por cuenta de las irregularidades, la minTic tuvo que realizar un proceso para caducar el contrato. Los pasos legales para que se caduque dicho contrato continúan, mientras, ella tendrá que responder ante el Senado.