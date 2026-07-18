Estos son los detalles del segundo consejo de ministros designados por De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer consejo de ministros designados en Barranquilla. Fueron más de 30 asistentes a la cita. Foto: Presn

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Sobre las cinco de la tarde iniciará en Barranquilla el segundo consejo de ministros designados del presidente electo Abelardo de la Espriella. El encuentro será en las oficinas de De la Espriella Lawyers en el norte de la ciudad, el mismo punto donde fue el primer encuentro el fin de semana pasado.

En el encuentro liderado por De la Espriella estarán el vicepresidente electo José Manuel Restrepo junto a los 13 ministros designados, entre los que estarán el de Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Exteriores (Omar Bula), Agricultura (Indalecio Dangond), Minas (María Arboleda), TIC (Alexandra Falla) y la recién designada en Cultura (Paola Holguín). A pesar de estos nombramientos, aún quedan tres carteras sin designado: Salud, Trabajo y Ciencias.

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A ellos se suman Valerie Lafaurie, quien será la consejera para las regiones, así como Nicolás Gómez, que podría convertirse en el secretario privado del mandatario, y los dos voceros oficiales de la administración entrante, la periodista Carolina Gómez Sánchez y el abogado Miller Soto Solano, que también estarán invitados a este encuentro.

Entre los temas que esperan tocar los integrantes del gabinete presidencial entrante estará la conformación de las mesas directivas del Congreso el próximo 20 de julio, debido al favoritismo de De la Espriella para que su aliado Alfredo Deluque consiga la presidencia del Senado.

A su vez, se espera que el vicepresidente electo dé detalles sobre su gira por los Estados Unidos junto a los ministros de Comercio y Hacienda. También conversarán sobre las decisiones que tomará cada cartera a partir del 7 de agosto, así como los siguientes pasos para los empalmes regionales que continuarán este 21 de julio en Medellín con el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, y los 125 alcaldes del departamento, entre los que estará el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.

En la reunión anterior, que ocurrió el pasado viernes 10 de julio con cerca de 30 personas, también estuvieron miembros de su círculo interno que aún no poseen un cargo, pero han acompañado a De la Espriella en sus correrías; estuvo Joaquín Gutiérrez, jefe de la campaña y uno de los gerentes de su contienda, Carlos Ríos. Se espera que vuelvan a estar presentes en el nuevo encuentro.

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