Culminó gira de José Manuel Restrepo y su comitiva en Washington: este es el balance

José Manuel Restrepo culminó su viaje a Estados Unidos. Foto: EFE - Lenin Nolly

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, culminó la gira que adelantaba en Estados Unidos junto a una comitiva que incluyó a varios ministros designados por el presidente entrante, Abelardo de la Espriella. De este viaje a Washington salieron reuniones estratégicas en materia de política internacional y en relación a la visión económica con la que De la Espriella busca gobernar los próximos cuatro años.

“En representación del presidente electo, sostuvimos encuentros de trabajo con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Energía, Chris Wright; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el director ejecutivo de la DFC, Ben Black; el presidente del EXIM Bank, John Jovanovic; y directivos de la USTDA”, manifestó Restrepo.

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Quien además resaltó “la disposición de Estados Unidos para construir una nueva etapa en la relación bilateral con Colombia, basada en la confianza, la seguridad, la inversión, el comercio y la generación de oportunidades para nuestra gente”. Y agregó: “Seguimos construyendo puentes que permitan atraer inversión, fortalecer nuestras instituciones y abrir más oportunidades para millones de colombianos”.

Entre las reuniones del vicepresidente electo hubo dos que destacaron por los acuerdos a los que se llegó para recibir el poder en Colombia el próximo 7 de agosto. La que sostuvo Restrepo con el secretario de Estado, Marco Rubio y la que llevó a cabo el canciller designado, Omar Bula, con Gideon Sa’ar, canciller israelí.

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El objetivo de la primera reunión fue “fortalecer la relación bilateral y avanzar en temas estratégicos de cooperación entre ambos países”. En ese contexto, durante la campaña de Abelardo de la Espriella se reiteró la intención de reafirmar los vínculos con Estados Unidos en caso de llegar a la Presidencia. Esa cercanía también se reflejó en el respaldo que el magnate republicano manifestó en varias oportunidades al entonces candidato, al asegurar incluso que su apoyo había sido determinante para que se impusiera en las urnas frente a Iván Cepeda (Pacto Histórico).

El segundo al mando del gobierno entrante dejó claro que exploraron “nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico”. También que fortalecer esta alianza “significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita”.

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Por otro lado, respecto a la reunión entre Bula y Gideon Sa’ar, se acordó que, luego de más de dos años sin sin misión diplomática en propiedad en Israel, ambos países volverán a nombrar embajador o embajadora después del 7 de agosto, cuando tome posesión como presidente Abelardo de la Espriella.

Según anunció Sa’ar, trazaron “una hoja de ruta detallada para el restablecimiento completo e inmediato de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países”, siendo el restablecimiento de embajadores el primer paso. Colombia no cuenta con un embajador en Israel desde junio de 2024, cuando Gustavo Petro rompió relaciones con el Estado judío a causa de su ofensiva en Gaza, catalogada por una comisión de Naciones Unidas como un genocidio.

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Además, se confirmó algo que De la Espriella había anunciado antes de lograr la Presidencia y trasladará la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, ciudad en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, siguiendo la decisión que había tomado en 2018 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato.

Tras resultar elegido, De la Espriella conversó por teléfono con Sa’ar y, al término del contacto, aseguró que “Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”.

Como resultado del encuentro del pasado miércoles, ambos gobiernos también acordaron eliminar de manera recíproca el requisito de visa para el ingreso de sus ciudadanos. Al cierre de la reunión, el diplomático israelí afirmó que “Colombia ha sido uno de los mejores amigos de Israel, y esta amistad pronto será más fuerte que nunca. ¡Trabajaremos juntos para impulSa’ar y fortalecer esta alianza!”.

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Además, durante el viaje a la capital norteamericana, también se reunió con miembros republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos, entre los que resaltó María Elvira Salazar, quien estuvo muy presente desde la campaña de De la Espriella. y aunque Restrepo no se refirió al asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ocurrido a inicios de esta semana en Biddeford, estado de Maine, tras la reunión con Restrepo, Salazar si rechazó lo sucedido.

Entre otras de las reuniones clave, Restrepo se reunió con el Grupo del Banco Mundial y visitó el Atlantic Council. En tierras estadounidenses estuvo acompañado por los ministros designados Mauricio Gómez Amín (Comercio) y Miguel Gómez Martínez (Hacienda), además del ya mencionado canciller designado, Omar Bula.

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