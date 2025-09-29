Senado aprueba proyecto para rendir homenajes a Miguel Uribe Turbay

Minuto de Silencio el senador ya fallecido en la Procuraduría General de la Nación Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por decisión unánime, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley 174 de 2025 con el que se busca rendir una serie de homenajes a la memoria del senador Miguel Uribe Turbay. La iniciativa es de autoría de Jonathan Pulido ‘Jotape Hernández’ y contó con la presencia de Miguel Uribe Londoño durante su trámite en esta corporación.

Cerca de cumplir cuatro meses del atentado en el parque El Golfito de la localidad de Fontibón en Bogotá, la Cámara Alta aprobó cambiar el nombre de esta locación a ‘Parque Miguel Uribe Turbay’. Asimismo, la iniciativa propone que sea instalado en este mismo punto un monumento en honor al asesinado senador del Centro Democrático, mientras que en las instalaciones del Congreso se instalará una placa al lado de la oficina que ocupó el parlamentario; y tanto el salón de sesiones de comisión tercera como la sala de medios del Senado también llevarán este mismo nombre.

Le puede interesar: Familia de Miguel Uribe Turbay presentó queja en la ONU contra Gustavo Petro

Durante la aprobación de este proyecto en la plenaria, Miguel Uribe Londoño, padre del senador Uribe Turbay, resaltó la importancia de rendir un homenaje a la memoria de su hijo, señalando que esto también hace parte de la “justicia”.

“Nada puede devolvernos a Miguel, pero sí nos reconforta que su vida y su ejemplo no ha sido en vano. El que este Senado rinda honores a mi hijo, Miguel Uribe Turbay, es un acto que trasciende a mi familia, es una señal clara de que este Congreso no olvida de que la violencia no borra las historias de servicio, compromiso, y de que en Colombia la memoria también es justicia”, dijo Uribe Londoño, hoy precandidato presidencial.

Desde la bancada uribista también resaltaron la importancia del proyecto y agradecieron su aprobación en esta plenaria. “Esta es una memoria y un legado que deberían llevar todos”, dijo Esteban Quintero, compañero de bancada de Miguel Uribe.

🔴LEY DE HONORES MIGUEL URIBE TURBAY!



En pocos minutos y con la presencia del Señor Miguel Uribe Londoño el Senado de la República de Colombia estará aprobando la Ley de Honor a nuestro Senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio el pasado 7 de Junio del presente año. pic.twitter.com/LzjFY3nAaw — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) September 29, 2025

Finalmente, en el proyecto se dispone que los gastos que incurra la aprobación del proyecto serán asumidos por el Congreso, y, en el marco del aniversario de su muerte, el 11 de agosto de 2026, se inauguraría el monumento en honor al senador en el parque que fue atentado. La iniciativa llegará a la Cámara de Representantes en donde tendrá su tercer y cuarto debate.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.