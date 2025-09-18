Familia de Miguel Uribe Turbay presentó queja en la ONU contra Gustavo Petro

De acuerdo con el abogado de la familia, el jefe de Estado ha interferido con las investigaciones de la Fiscalía que buscan esclarecer el crimen. Foto: Archivo

La familia del asesinado senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, presentó una queja formal ante la ONU en contra del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la defensa de la familia del político, el jefe de Estado ha interferido en las investigaciones de la Fiscalía que buscan esclarecer el magnicidio.

Según el abogado de los Uribe, Víctor Mosquera, la queja se presentó específicamente ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas. La acción señala que el Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha tenido una “indebida interferencia en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación relacionadas con el crimen de Miguel Uribe Turbay”.

Se informa a la opinión pública que hemos presentado por instrucciones de @migueluribel una queja formal ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y fiscales de las Naciones Unidas @UNHumanRights contra el Ejecutivo, en cabeza del presidente @petrogustavo, por su… pic.twitter.com/MiCEca8cbJ — Victor Mosquera Marin (@VictorMosqueraM) September 18, 2025

El abogado señaló que “el presidente, sin sustento probatorio alguno, ha emitido pronunciamientos que desvían la atención pública, generan confusión y lesionan la independencia judicial, afectando gravemente el curso de las investigaciones en curso”.

Tras presentar la queja, la defensa de la familia del político asesinado exigió al presidente Petro que “se abstenga de teorizar o formular afirmaciones sin respaldo jurídico y respete el mandato constitucional que garantiza la autonomía de la Fiscalía”.

Para el abogado Mosquera y sus representados, resulta inaceptable “que, mediante declaraciones infundadas, se utilice el nombre de Miguel Uribe, ocasionando un daño a su memoria y a la dignidad de sus familiares”. Asimismo, pidió respeto por la independencia judicial y expresó que “no es una opción política sino una obligación democrática y constitucional”.

Por ahora, la Fiscalía sigue avanzando en las pesquisas para llegar al fondo del crimen ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en Modelia (Bogotá), cuando en medio de un acto público, un menor de edad disparó contra Miguel Uribe Turbay a las 5:30 de la tarde. Desde ese día, el polpitico permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Fe, hasta la madrugada del pasado 11 de agosto, cuando falleció.

