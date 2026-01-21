Senado retomará control político a gobierno Petro por emergencia económica: anuncian extras

Choque entre presidente Petro y presidente del Senado, Lidio García, tras amenazas de Trump a Colombia Foto: Archivo Particular

La mesa directiva del Senado anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias de esa corporación para retomar el debate de control político sobre la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro. La sesión, que ya inició a finales del año pasado, tendrá lugar el martes 27 de enero, a pesar que los ministerios aún no han dado respuesta a los cuestionarios remitidos desde el Legislativo.

La sesión se sustentará en la proposición presentada por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), bajo la que el debate ya inició y por la que el cuestionario fue remitido a las 19 carteras ministeriales, de las cuales apenas tres han dado respuesta: dos parciales y una completa. El resto de ministerios no han respondido a los interrogantes presentados por el legislador.

Ese debate dio inicio el 26 de diciembre, cinco días después de la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno Petro. Sin embargo, fue hasta después de la aprobación de esa proposición que inició la sesión formal de la cual aún no han habido respuestas concretas al Senado.

NOTICIA EN DESARROLLO***

