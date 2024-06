Senado da la razón a la Cámara y agenda dos proyectos más para la plenaria

Plenaria del Senado. Foto: Óscar Pérez

Representantes recriminaron al Senado por no haber estudiado en los últimos días de la legislatura varios proyectos de ley con origen en la Cámara de Representantes. Juan Carlos Losada (Partido Liberal) pidió a la mesa directiva exigirle al Senado que cumpliera su trabajo.

Luego de hacer esa solicitud y de que más congresistas hicieran eco sobre su denuncia, la mesa directiva del Senado, dirigida en estos días por la oposición en virtud del Estatuto de la Oposición, modificó el orden del día y agregó los debates de dos proyectos solicitados por los representantes.

Por un lado, el Senado agregó en el punto 11 el proyecto por medio del cual se disponen “instrumentos para garantizar una cadena productiva de ganado libre de deforestación y se dictan otras disposiciones”, de autoría de Losada.

Y en el punto 12 el proyecto que busca “reconocer al paisaje cultural cafetero de Colombia como zona restringida de minería y se dictan otras disposiciones”, respaldado por el representante Alejandro García Ríos, del partido Alianza Verde.

Eso sí, tras la modificación, el resto se mantuvo como estaba y no fue agregado el debate de la ley estatutaria de educación, que por su no agendamiento, ya estaría virtualmente hundida en el Senado. Esto se debe a que no alcanzará a ser debatida en su cuarto y último debate en la plenaria.

De otro lado, por lo menos 14 representantes radicaron una solicitud al Senado, para que hoy no se levante la sesión sin discutir los proyectos que fueron programados en el orden del día. Muchos de esos están en riesgo de hundirse si no se debaten hoy.

