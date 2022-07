Senado de la República: definidas las mesas directivas de las siete comisiones

Senador del Partido Comunes, excomandante de las FARC-EP, con el Alias "Carlos Antonio Lozada", durante la elección de la mesa directiva para el 2022-2023 de esta corporación. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Con la elección de la mesa directiva del Senado, compuesta por Roy Barreras (presidente), Miguel Ángel Pinto (vicepresidente) y Honorio Henríquez (segundo vicepresidente), así como la conformación de cada una de las siete comisiones que lo integran, se completó la configuración final la cámara alta del Congreso. Solo restaba por conocerse los nombres de los presidentes de cada una de las comisiones, quienes se encargarán de liderar el trámite de los proyectos que se prometieron en campaña.

La Comisión Primera del Senado, considerada como una de las más importantes al deliberar las reformas constitucionales y otros temas como políticas de paz, organización territorial y reglamentos de organismos de control, será presidida por los liberales en representación de Fabio Amín. La vicepresidencia estará a cargo de Aida Quilcué (Pacto Histórico) y la secretaria será Yury Sierra Torres.

La comisión tendrá cuatro integrantes del Pacto Histórico, tres del Partido Conservador, tres del Liberal y tres de la Centro Esperanza. También habrá dos senadores del Centro Democrático y cinco de la alianza entre los partidos de la U, Cambio Radical y MIRA. Comunes ocupará una curul en la comisión, en la que también estará Rodolfo Hernández, quien llegó al Senado vía Estatuto de la Oposición.

Así las cosas, en la comisión hay una aparente paridad pues de 22 escaños, la bancada de gobierno tiene 11. La balanza la desequilibrarán los votos conservadores y de la alianza entre Cambio Radical, la U y MIRA. Así estará conformada la Comisión Primera:

La Comisión II, donde se tratan temas sobre defensa y política internacional, tendrá a Gloria Flórez (Pacto Histórico) como su presidente. Antonio Correa (Partido de la U) será el vicepresidente y la secretaría estará a cargo de Diego Alejandro González.

La comisión tiene 13 curules, la mayoría de esas ocupadas por el Pacto Histórico (3), y los liberales, conservadores y el Centro Democrático, cada uno con dos. El oficialismo tiene en esta comisión 6 curules y las votaciones dependerán también de los acuerdos con la centro-derecha.

El senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) será el presidente de la Comisión III, encargada de temas económicas y por tanto donde iniciará el trámite de reformas claves como la tributaria. La vicepresidente de la comisión será Liliana Bitar, del Partido Conservador, y el secretario general Rafael Oyola. La comisión está compuesta por 17 senadores, cuatro de ellos liberales, cuatro de la alianza de centro-derecha y tres del Pacto Histórico. En la comisión hay 10 votos de la bancada oficialista.

La mesa directiva de la Comisión Cuarta estará presidida por Paulino Riascos (Pacto Histórico) y su elección se configuró como una de las primeras rupturas de los acuerdos que se hicieron entre bancadas. Para el cargo estaba postulado originalmente el senador Wilson Arias, pero según dijo no fue electo como presidente de la comisión porque senadores de la alianza de centro-derecha “propusieron que me votaban presidente si yo les dejaba la Secretaría. Como no acepté, le propusieron a Riascos, él aceptó y lo eligieron. ¿Nuevo Caballo de Troya?”, cuestionó Arias en sus redes sociales.

Laura Fortich (Partido Liberal) será la vicepresidenta de la comisión que se encarga de tramitar el presupuesto y otras medidas de control fiscal, y la secretaría estará a cargo de Alfredo Rocha. En la Comisión Cuarta hay 15 sillas, siete de esas ocupadas por la bancada de gobierno (Pacto Histórico, 3; liberales, 3 y Centro Esperanza, 1).

La Comisión Quinta, también clave para los propósitos del nuevo gobierno dado que es en la que se tramitará la reforma rural integral, será presidida por Inti Asprilla (Alianza Verde), quien prometió liderar la célula con “una actitud de escucha”. El senador agradeció a los otros 13 senadores que componen la comisión por haber respetado los acuerdos y afirmó que llega “con un mandato del presidente Gustavo Petro que es sacar adelante la reforma rural integral”. También dijo que los campesinos y su visión tendrán un espacio importante en las discusiones, y más en “estas épocas duras para la sociedad colombiana con una canasta familiar cada vez más encarecida”.

Isabel Zuleta (Pacto Histórico) asumirá la vicepresidencia de la comisión, que tendrá a David Bettin como su secretario. De las 14 curules de la comisión, cuatro serán para el Pacto Histórico, tres para alianza de centro-derecha, y los conservadores, la Centro Esperanza y el Centro Democrático contarán con dos sillas cada uno.

La mesa directiva de la Comisión Sexta fue una de las últimas en definirse. Estará presidida por el conservador Carlos Andrés Trujillo y la vicepresidencia será del Pacto Histórico, representado por la senadora Sandra Jaimes. La vicepresidencia será de Jorge Laverde.

La comisión, que tiene 13 curules y trata temas de telecomunicaciones y servicios públicos, entre otros, tiene mayorías oficialistas con tres curules del Pacto Histórico, dos de la Centro Esperanza y dos de Comunes.

La Séptima Comisión es considerada por su nueva vicepresidenta, la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), como “la más social del Congreso”, pues toca temas de seguridad social, salud, recreación y deporte, entre otros. Hurtado, quien agradeció sus 13 compañeros por la elección, destacó que hay “muchísimos compromisos con el país” pues van a tramitar “temas que tocan el alma de los colombianos”.

Hurtado ya había presidido la Comisión Séptima de la Cámara de Representante, durante la legislatura 2019-2020, por lo que se comprometió a trabajar con disciplina para darle trámite a los proyectos que pasen por esa célula legislativa. “Me gusta sacar los procesos adelante, que queden aprobados y vayan a Cámara para que podamos avanzar”, dijo la cabeza de la comisión, cuyo vicepresidente será Fabián Díaz (Centro Esperanza) y que tendrá a José Ospina como secretario.