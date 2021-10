Senador Bolívar contradice versión de la UNP sobre pago de viáticos a escoltas

La salida de Gustavo Bolívar por amenazas y la supuesta negativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a protegerlo por fuera de Bogotá ha generado un amplio debate. Tras la denuncia hecha por el senador, el director de UNP, Alfonso Campo, aseguró que la razón de no brindarle protección era que el congresista se negaba a pagar los desplazamientos de su esquema a otras ciudades.

Tras la respuesta desde el Ejecutivo, Gustavo Bolívar volvió a hablar del tema, esta vez en una entrevista radial con W Radio. Este comenzó su intervención aclarando que no era como todos los senadores, pues “no tienen el mismo nivel de riesgo que yo, el mío es extraordinario”. Para el senador, las múltiples amenazas que recibe a diario y los perfilamientos hechos por el Ejército en su contra son muestra de que necesita una protección especial.

Bolívar reconoció que existía la cláusula que los obliga a pagar los pasajes y los viáticos de su esquema durante los viajes fuera de la ciudad. Sin embargo, señaló que desde la mesa directiva del Senado se comprometieron a que iban a quitar este punto del convenio con la UNP y pensó que ya estaba vigente ese nuevo acuerdo.

“Armé un viaje a Barranquilla pensando que ya se había quitado esta cláusula y me dicen de nuevo que no hay disponibilidad. Me tocó viajar solo y estuve tres días sin seguridad. No podía quedarme en Bogotá porque yo tengo una cobertura nacional”, expresó el senador en la entrevista.

Bolívar agregó en este punto que no pedía que le enviaran sus escoltas dese Bogotá, sino que le tuvieran un esquema reducido a la ciudad donde iba, como supuestamente ocurría hasta hace un tiempo. “Es que antes tenían unos escoltas de planta en cada ciudad y ellos lo recibían a uno. Antes fue así, pero en tres viajes seguidos me lo han negado. Dije que aquí pasa algo y que no me quieren cuidar”, dijo el cercano a Gustavo Petro.

El senador añadió al tema que el director de la UNP estaba mintiendo, pues siempre ha pagado la gasolina, los peajes, la alimentación y el hotel de su esquema cuando los desplazamientos son cercanos a Bogotá. Luego agregó: “Cuando son traslados en avión yo no puedo tomar 6 tiquetes en avión, 6 habitaciones y 18 comidas diarias porque la obligación del estado es cuidarme a mí. Yo no soy una entidad privada para pagar mi propio esquema. Ellos me perfilaron, ellos me tienen que cuidar”.

“No sé a qué se debe la negligencia de la UNP, pero es muy sospechosa”, dijo Bolívar, que añadió que sabía de varios senadores a los que la UNP sí les pagarían pasajes, viáticos y más de sus esquemas. Entre ellos, según el senador, estarían los miembros de la oposición Alexander López, Aida Avella, y Gustavo Petro.

Además de responderle al director de la UNP, Bolívar ahondó en las amenazas en su contra. Este contó que en dos de sus eventos aparecieron personas en moto, y armadas, que pusieron en peligro su vida y llenaron de zozobra sus apariciones en la plaza pública. Es por esta razón que decidió salir del país: “No puedo quedarme esperando en Colombia para ser otro héroe de cementerio”.