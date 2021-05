En su columna dominical publicada en el portal Los Danieles, el periodista Daniel Coronell reveló unas grabaciones en las que el congresista del partido de la U intenta convencer al juez Andrés Rodríguez Cáez, cuando desempañaba labores en el municipio de Usiacurí (Atlántico), para que acepte un soborno para favorecer a unos patrocinadores suyos.

Según Coronell, los hechos sucedieron en 2017, aunque dichas grabaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, hasta el momento no hay una investigación formal, mientras que el juez Rodríguez ya no se encuentra en funciones pues se acabó el nombramiento en provisionalidad. Pulgar, por su parte, sigue en el Congreso.

La “vuelta”, relata el periodista en su columna, era para “favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año”.

En este sentido, revela que con la mediación de alcalde de Usiacurí, Ronald Padilla, el juez Rodríguez Cáez visitó a Pulgar en su apartamento en Barranquilla. “El juez aceptó sin saber de qué se trataba, pero tuvo la precaución de llevar una grabadora con él”. Y fue allí donde el senador le hizo el ofrecimiento.

“No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad (…) esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”.

Posteriormente, el congresista presume de lo que hace por sus amigos, lanza la propuesta: “Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa’ ver si me pueden ayudar hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente (…) Aquí hay un negocio (…) Ustedes me dicen (…) y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”.

Incluso, cuenta Coronell, Pulgar sugiere el el monto que el juez debería cobrar por la decisión: “Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey, doc, esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde? Así, pa’ hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio (…) Yo creo (…) No sé, si ustedes quieren hablar solos”.

Sin embargo, al final, el juez rechaza la oferta: “”A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí, pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso si no”.

Las revelaciones de Coronell, acompañadas con los audios de la conversación, generaron duras reacciones contra el senador Pulgar en redes sociales. El excongresista y hoy concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán, señaló en Twitter: “Demoledora revelación de Daniel Coronell hoy en Los Danieles. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y el Partido de la U actúen muy rápido”.