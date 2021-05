Senadores de la Comisión de Paz piden nuevamente a CIDH que visite Colombia

Senadores opositores le insisten al organismo interamericano que haga presencia urgente para que valore las violaciones de derechos humanos en el marco del paro.

Senadores que conforman la Comisión de Paz del Senado enviaron una nueva carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitarle que visite con urgencia el país. La petición busca que el acompañamiento del organismo “permita valorar, de manera objetiva, la situación de derechos humanos de la crisis actual”, se lee en la misiva enviada este miércoles.

“Reiteramos la urgencia de que su visita se haga ahora. Esa veeduría internacional es indispensable”, manifestó el senador Roy Barreras, uno de los firmantes de la carta. Adicional, como también lo expusieron en la misiva, Barreras agradeció porque la CIDH ha estado al pendiente de lo que está ocurriendo en el país y por el reciente informe que emitió sobre la violación de los derechos humanos.

El congresista no escatimó en irse e contra del Gobierno por la decisión de no aceptar la visita inmediata de la CIDH, en cambio, decir que es necesario esperar a que primero las autoridades establezcan sus propios informes y que luego podría arribar los enviados de la Comisión. “Lamentamos que el gobierno del presidente Iván Duque haya actuado igual que el de Maduro u Ortega, negando la visita de la Comisión y diciendo que podrá venir en el futuro, no se sabe cuándo”, cuestionó.

La Canciller anunció el envío de información específica solicitada por la #CIDH sobre las protestas e invitó a realizar la visita de trabajo luego de la audiencia pública de oficio sobre situación de #DDHH en #Colombia, que será el #29Junio en el 180 Período de Sesiones. 5 — CIDH - IACHR (@CIDH) May 25, 2021

La Comisión de Paz del Senado envió una primera comunicación a la CIDH el pasado 2 de mayo. En ella, convocó una visita de la CIDH a Colombia “para evitar nuevos hechos de violencia”. “Por tal razón hemos solicitado al gobierno nacional no militarizar la crisis, y nos parece pertinente que se pueda crear una delegación especial de la CIDH que llegue a Colombia para que se adopten medidas de protección a la vida, libertad de expresión y demás derechos contemplados en la convención”, pidieron los firmantes en ese entonces. Por eso, ante la negativa del Gobierno de aceptar la inspección del organismo interamericano, hacen nuevamente el llamado.

Los firmantes son los siguientes senadores de la oposición: Aída Avella (Decentes), Roy Barreras, Iván Cepeda (Polo), Antonio Sanguino (Alianza Verde), Julián Gallo (Partido Comunes) y Gustavo Bolívar (Decentes).

