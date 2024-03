Senadores que buscan archivar reforma a la salud esquivan posibles recusaciones

Senadores de la Comisión Séptima que radicaron ponencia para archivar la reforma a la salud. Foto: Senado

Por un eventual conflicto de interés, cuatro de los ocho senadores de la Comisión Séptima que radicaron la ponencia de archivo a la reforma a la salud presentaron impedimentos. Esto, con el objetivo de evitar recusaciones que pudieran llegar a quitarles su voto en medio del debate.

De hecho, los senadores del Centro Democrático Honorio Henríquez y Josué Alirio Barrera, que presentaron impedimentos, ya fueron recusados junto a la congresista del Partido de la U Norma Hurtado, a quien se le notificó la medida este 19 de marzo.

Además de Henríquez y Barrera, que argumentaron un eventual conflicto de interés por donaciones que recibió el partido de empresas relacionadas con el sector salud, las senadoras Berenice Bedoya (ASI) y Nadia Blel (Partido Conservador) también presentaron impedimentos para votar ciertos artículos del proyecto que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Bedoya argumentó que al ser la representante legal de la ASI, implicaría un interés directo con la iniciativa legislativa, “por cuanto se recibió donaciones de parte de sociedades privadas para la campaña al Congreso que podrían verse beneficiadas o afectadas”. Por su parte, la senadora conservadora mencionó que se encuentra afiliada a una EPS y que su partido también recibió aportes de empresas relacionadas.

Los impedimentos fueron cuestionados por la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, quien señaló que primero debieron de haberlos presentado y luego firmado la ponencia de archivo: “¿Lo correcto no era apartarse de presentar una ponencia si reconocen que pueden tener un conflicto de interés? ¿en representación de quién se está legislando?, o más bien, ¿estarían impidiendo que se legisle? ¿Este caso debería ser investigado por la Comisión de Ética?”.

Varios de los congresistas que firmaron la ponencia de archivo del Proyecto #ReformaALaSalud, radicaron impedimentos por haber recibido financiación de sociedades relacionadas a este sector, después de presentar la ponencia y no antes, como corresponde.



¿Lo correcto no era… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 19, 2024

A esta crítica, el senador Henríquez respondió que los impedimentos se pueden presentar antes o durante la sesión en la que se discuta el proyecto. “Primero, yo no soy ponente; segundo no he recibido aportes de empresas relacionadas con el sector salud y tercero, uno presenta los impedimentos antes o durante la sesión en la que se discuta el proyecto de ley. No han dejado que se discuta”, explicó.

La senadora Blel comparte esta opinión y dice que la Ley Quinta respalda las acciones que realizaron los cuatro senadores. Los impedimentos serán votados por la Comisión Séptima y las recusaciones por la Comisión de Ética.

