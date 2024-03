“Las armas no van a apuntar al pueblo ni al Congreso”: Petro le respondió a Name

Presidente Gustavo Petro y presidente del Congreso, Iván Name. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro le respondió a Iván Name, presidente del Congreso, luego de que él mencionara que las armas de la Fuerza Pública son del pueblo y no del Gobierno, a propósito de la idea de convocar al país a una Asamblea Nacional Constituyente, comentario, que reiteró durante su intervención en la plenaria del Senado del 18 de marzo y que le valió críticas de congresistas del Pacto Histórico.

“El presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante, el jefe de las armas de la nación. Las armas no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso”, indicó el presidente Petro desde Apartadó, Antioquia.

Agregó: “El Congreso, como el presidente y el poder judicial, somos poderes constituidos, secundarias, subordinados a un poder más grande que en toda democracia, y así lo dice nuestra Constitución de 1991, que es el pueblo”.

Durante su intervención en la plenaria del Senado de este lunes, en la que se había agendado el debate de la reforma pensional, el presidente Name elevó fuertes críticas contra el jefe de Estado, a quien lo señaló de estar haciendo campaña para las presidenciales de 2026 y de fraguar un “ruido de sables”.

“Es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente un golpe de mando institucionalmente. Este Congreso no está dispuesto a aceptar que del presidente provenga una amenaza a la democracia y al Congreso porque ha sido muy claro, de manera errática, al plantear una Asamblea por la vía de los cabildos y los comités y no por la de la Constitución. Traiga aquí la ley, no se invente caminos que no aceptamos”, dijo Name.

Tras este pronunciamiento, senadores del Pacto Histórico indicaron que no se está contemplando siquiera la idea de poner las armas al servicio del Gobierno: “Nosotros tenemos una Fuerza Pública e institucionales que no le van a jalar al ruido de sables ni al golpe de Estado con el que sueña la derecha más recalcitrante. Hay un bloqueo institucional que no deja avanzar”, expresó la senadora Clara López.

El congresista Iván Cepeda también respondió: “El presidente del Senado, Iván Name, puede tener críticas frente a la propuesta de Constituyente del presidente. Eso es legítimo. Pero lanzar la acusación velada de que está fraguando un “ruido de sables” es absurdo y no permite un debate constructivo como el que se requiere hoy”.

El presidente del Senado, Iván Name, puede tener críticas frente a la propuesta de Constituyente del presidente @petrogustavo. Eso es legítimo. Pero lanzar la acusación velada de que está fraguando un “ruido de sables” es absurdo y no permite un debate constructivo como el que se… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 19, 2024

