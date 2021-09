Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria protagonizan primer toma y dame

En medio del llamado a conversar con la Coalición de la Esperanza, el exrector de los Andes dijo que el exgobernador no le dio un “contenido programático fuerte al centro”. En respuesta, el exgobernador manifestó que es un error pretender unir al centro atacándolo.

El llamado a conversar que desde la denominada Coalición de la Esperanza –una unión de políticos con miras a las elecciones presidenciales de 2022– se hizo al exministro Alejandro Gaviria terminó desatando un rifirrafe entre el exgobernador Sergio Fajardo y el exrector de la Universidad de los Andes.

La controversia se inició luego de que Gaviria, en una entrevista con el diario El Colombiano, criticó a Fajardo y aseguró que “no le había dado contenido programático fuerte al centro” político.

En respuesta, el exgobernador reclamó y manifestó que “pretender unir el centro político atacándolo es un error. Hagamos el ejercicio contrario, valorémonos y respetémonos. Nunca habíamos tenido tantos buenos nombres en el partidor. El diálogo se tiene que valorizar”.

En un video divulgado en Twitter, Fajardo declaró que varias veces habló con Gaviria sobre la necesidad de valorizar el diálogo, explicando que son “conversaciones privadas de amigos que no vienen al caso”.

“Veo con buenos ojos que (Alejandro Gaviria) esté en la piscina, hacía falta algo de motivación en esta contienda y creo que él la está trayendo y eso reflectores son nuevas oportunidades para que veamos el panorama en el que estamos parados. Es imperativo hoy hacer equipo y ganar, Alejandro tiene calidades personas e intelectuales”, sostuvo.

En respuesta, Gaviria señaló que sus declaraciones no fueron un ataque, sino una intención de lo que quiero hacer en la campaña y lo que me corresponde como un académico (…) quiero darle al centro político un contenido programático, ideológico fuerte”, reclamando que ello no ha ocurrido.

En diálogo con Blu Radio, el exrector manifestó que en octubre próximo podría darse el encuentro con los miembros de la Coalición de la Esperanza. “Yo creo que la tendremos de pronto el mes entrante o en algunas semanas, estamos viendo cuál es el momento preciso”, dijo.

El exministro de Salud y exrector de la Universidad de los Andes aceptó la semana pasada invitación que le hicieron los precandidatos presidenciales de la Coalición, que tiene como objetivo ampliar la alianza de centro de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

Eso de ninguna manera se trata de una incorporación de Gaviria a la coalición, sino, como dijo el pasado jueves Jorge Robledo, “simplemente una invitación a conversar”. El ‘Sí’ fue confirmado por Gaviria a Noticias Caracol, ante cuyos micrófonos aseguró que lo hace por la importancia de que el centro llegue unido a las consultas de marzo. “No tiene que ser ahora, pero confío en tener la próxima semana un diálogo constructivo con la Coalición de la Esperanza”, manifestó el precandidato que por ahora se lanzará por firmas.