Sindicatos de Minigualdad rechazan posible retorno de Tamara Ospina

El Sindicato Unitario de Trabajadorxs del Estado (Sunet) del Ministerio de la Igualdad rechazó el renombramiento de Tamara Ospina Posse como viceministra de las Mujeres en un hecho que fue calificado como “regresivo y de revictimización”. La exfuncionaria que retornaría al puesto fue señalada, en denuncias que fueron dadas a conocer en su momento por El Espectador, de acoso laboral.

Según señalan desde el Sunet, “nos preocupa que hoy el viceministerio retroceda a los avances de los últimos dos meses”. “El trabajo de Tamara Ospina Posse se caracterizó por la ausencia de lineamientos claros; demoras en definiciones estratégicas, decisiones tardías sin fundamentación técnica que obstaculizaron procesos claves y una constante actitud de maltrato y desdén con todas las actoras estratégicas en el marco de la gestión”, se puede leer en el comunicado.

Y es que como reportó oportunamente este diario, personas que trabajaron con ella aseguraron la presencia sistemática de “acoso laboral agravado por hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género y persecución política”. Sin embargo, Ospina Posse negó las acusaciones al ser contactada por este diario, señalando que estas representan “injurias” y “calumnias”.

“El ejemplo debe empezar aquí mismo”, fue una de las consignas con las que desde el sindicato se pidió al Gobierno considerar la decesión sobre el reintegro de Tamara Ospina. “Las trabajadoras vinculadas al mecanismo nacional de género en calidad d lideresas deben ser ejemplo de respeto y buen trato hacia las, los y les trabajadores que son parte de sus equipos de trabajo y, en general, de todas aquellas personas con las que se tiene relación en el desarrollo de su rol”, señalan.

Damos la bienvenida a la politóloga Tamara Ospina Posse (@OspinaPosse) como viceministra de las Mujeres. Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad hemos avanzado en la construcción de políticas y acciones por la garantía de derechos de las mujeres, y seguiremos trabajando por un… pic.twitter.com/7xDECubnqD — Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia (@MinIgualdad_Col) May 15, 2024

¿De qué se le acusa a Tamara Ospina?

Las principales acusaciones contra la exfuncionaria radican en un presunto “acoso laboral agravado por hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género y persecución política”, según consignan los documentos a los que accedió este diario.

Según señaló una de las denunciantes, presuntamente Ospina habría prohibido la comunicación con jefes de despacho y acusado a funcionarios y contratistas que trabajaban a su lado de supuestamente perseguirla.

El Espectador contactó a Ospina para preguntar sobre las denuncias y ella aseguró que son “injurias” y “calumnias” que hacen parte de un “contexto político” en el Ministerio, en el que se han tomado estos señalamientos como ciertos: “En la entidad no se está respetando dos derechos que yo tengo, que son la presunción de inocencia y el debido proceso”.

