Sonia Bernal llega al Congreso para ocupar el puesto de Alexander López en el Pacto

Cinco meses pasaron para que llegara el reemplazo de Alexander López al Congreso. Sonia Bernal, quien ocupó por año y medio el puesto de subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior, asumió como senadora del Pacto Histórico este martes. Su llegada al Legislativo, dijo al medio El Colombiano, es para avanzar en los temas trabajados en el Ejecutivo.

Bernal tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector público. Es especialista en Gerencia de Empresas, Derecho de Familia y Magíster en Dirección en la Gestión Pública. Fue secretaria general y de Gobierno de Casanare y diputada de la Asamblea Departamental.

Los señalamientos por financiación de narcotraficantes

La ahora senadora del Pacto fue la directora de la campaña del presidente Gustavo Petro en Casanare. En septiembre de 2023, un reportaje de Noticias Caracol denunció que Bernal tenía una relación con Sandra Navarro, esposa de Juan Carlos López Mesa, el narcotraficante conocido como “Sobrino”, de acuerdo con conversaciones que habría interceptado la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La pareja de “Sobrino” habría hecho una donación de $800.000, que las dos mujeres han negado. Bernal ha señalado que no conocía a lo que se dedicaba el esposo de Navarro y que, de todas formas, no se podía achacar un delito a un familiar. De igual forma, la Colombia Humana desmintió en ese entonces los señalamientos y aseguró que no se identificó “que el dinero de las actividades de Juan Carlos López Macías, fueran utilizados por la señora Sandra Navarro para financiar o las actividades de políticas en el departamento”.

“Es imposible ante millones de participantes y de decenas de miles de personas que querían acompañar este proceso de transformación del país, decirles ‘quién es su esposo, muéstrenos sus antecedentes judiciales’. Eso sería caer en un ilógico, en un absurdo. Sin embargo, insisto, la señora hacía parte del grupo de simpatizantes con el que efectivamente me encontré una o dos veces en unas reuniones. Fotos de las que presentan como si fueran muchas situaciones”, explicó Bernal en un video publicado en sus redes sociales.

Desmiento la calumnia por la que pretenden acabar líderes locales que creemos en la necesidad del Cambio. No más ataques infames, si persisten en ellos saldré siempre con entereza y pruebas, a defender la verdad, no más montajes! pic.twitter.com/AcWlcSxMfo — SONIA BERNAL (@SoniaSBernalS) September 27, 2023

López salió del Congreso a inicios de marzo para dirigir el Departamento de Planeación Nacional (DNP). Allí había sido clave después de la salida de Roy Barreras, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por doble militancia y a quien López entró a reemplazar como Presidente del Senado. Sin embargo, la elección del ahora director del DNP también fue anulada por el mismo tribunal el pasado noviembre.

La llegada de López al Ejecutivo, donde maneja el presupuesto del presidente, generó descontento en algunos sectores debido a que este no era economista y tenía poca experiencia en estos temas. A eso se suma que en menos de dos meses entraron dos otros grandes aliados del petrismo: Gustavo Bolívar asumió la jefatura de Prosperidad Social y Carlos Carrillo se convirtió en la nueva cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La misma posesión de López ocurrió tras la salida de Jorge Iván González de Planeación Nacional entre fuertes choques con Petro y algunos de sus ministros.

