Radicaron moción de censura contra el ministro de Minas: estas son las razones

A la mesa directiva de la Cámara de Representantes llegó una proposición para citar a debate de moción de censura al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. El documento aparece firmado por cerca de 20 legisladores, en su mayoría del Centro Democrático y encabezados por el representante Óscar Villamizar. Pero además, se alcanzan a distinguir las firmas de legisladores del Partido Liberal, la Liga Gobernantes Anticorrupción y otras bancadas que son críticas de la agenda del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En la proposición, los representantes aseguran que la empresa Vanti anunció un incremento de entre el 10% y el 36% en el costo del servicio público domiciliario de gas natural, lo que, según explican, afectaría a más de 3 millones de personas. Según explican, el anuncio de la empresa obedece a la importación de gas que se generó por la aparente falta de producción interna. Citando a Naturgas, uno de los principales gremios del sector, los congresistas aseguran que esa coyuntura no era desconocida para el ministro Camacho, pues ya le habían advertido el riesgo de desabastecimiento en otros controles políticos.

He radicado ante la @CamaraColombia una Moción de Censura contra el Ministro de Minas y Energía @andrescamachom_, por la crisis energética que se avecina en materia de gas. Su improvisación está dejando en la cuerda floja a los colombianos. ‼️🚨



Así las cosas, según se lee en la citación a moción de censura, aunque el ministro asegura que no hay desabastecimiento, no habría demostrado con cifras sus afirmaciones y tampoco ha sustentado la decisión del Gobierno de no explorar nuevos yacimientos de gas ni de acelerar los procesos de extracción offshore. Cabe recordar que tanto el ministro Camacho como el propio presidente Gustavo Petro han dicho que decisiones como las de Vanti podrían deberse a una especulación en los precios, versión que han rechazado los gremios.

“La falta de veracidad del ministro de minas para justificar su falta de planeación, previsión y no escuchar las alertas ha ocasionado que haya un aumento en las tarifas de los colombianos, pero además ha ocasionado que los sectores pierdan confianza en las decisiones y posiciones de la cabeza del sector al suministrar información imprecisa, contradictoria que solo va a llevar a más aumentos en las tarifas si no sale de la cartera”, dicen los representantes.

Así las cosas, el grupo asegura que resulta “injustificable” el incumplimiento del ministro Andrés Camacho a sus obligaciones de preservar la confiabilidad, disponibilidad, firmeza, precios y abastecimiento de gas natural, lo que ha llevado al alza que afecta directamente el bolsillo de los colombianos. De acuerdo con el representante Villamizar, la crisis, a largo plazo, también implica un aumento en la canasta familiar y el ACPM.

Aunque las empresas dicen que solo se importa el 4 % de la demanda, aclaran que los costos aumentan considerablemente por el precio de la molécula y del transporte. De acuerdo con los anuncios de Vanti, una familia que pagaba $20.000 por el servicio de gas, pagaría más de $27.000 si se aplican los incrementos.

