Tarjetones electorales 2023: ¿cuántos son y cuáles pude pedir en la mesa de votación?

Las 5 tarjetas electorales para las elecciones regionales de 2023. Foto: Archivo Particular

En poco más de dos semanas, el próximo 29 de octubre, los colombianos están citados en las urnas para escoger a sus próximas autoridades locales (alcaldes y gobernadores) y miembros de corporaciones públicas (diputados, concejales, ediles).

Para las elecciones regionales de 2023 han sido habilitadas cinco tarjetas electorales. En cada una encontrará a los candidatos inscritos con su partido o movimiento político y, al final, la casilla del voto en blanco.

Esos cinco tarjetones, coinciden con los cinco de los cargos que están en disputa: para la elección alcaldes, gobernadores, miembros de su Asambleas Departamentales, de Concejos Municipales y finalmente, para votar por las Juntas de Acción Local (JAL).

No obstante, hay ciudades y municipios en los que no se vota por los cinco cargos. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, al ser un distrito, los capitalinos no pueden votar por los diputados a la Asamblea de Cundinamarca ni por la Gobernación. Eso quiere decir que en Bogotá solo podrá recibir tres tarjetones: por la Alcaldía, el Consejo y las JAL.

Los tarjetones para votar por alcaldes y gobernadores incluirán en cada recuadro el nombre y la fotografía del candidato, así como los logos de los partidos o movimientos por lo que está avalado el aspirante.

Sin embargo, en los casos de las JAL, concejos y asambleas departamentales, solo aparecerá el nombre y logo del partido, junto a los números que identifican a cada uno de los aspirante, estos últimos si se trata de listas abiertas o de voto preferente.

En el caso de las listas abiertas, deberá memorizar el número con el que se identifica su candidato, pues este será el que deberá marcar en la tarjeta electoral en el caso de las corporaciones públicas.

Para facilitar la votación, la Registraduría anunció un color para cada tarjetón. Los colores sí serán los siguientes: gobernaciones (color naranja), alcaldías (morado), asambleas (verde), concejos (azul) y juntas administradoras locales (café).

Las cinco tarjetas electorales:

A continuación puede ver la tarjeta para la Alcaldía de Bogotá:

