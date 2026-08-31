Canciller Bula posesionó a Pedro Roa, el nuevo viceministro de Asuntos Migratorios

El canciller Omar Bula posesionó al viceministro de Asunto Migratorios, Pedro Roa. Foto: Archivo Particular

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El Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional ya tiene una cabeza oficial: Pedro Agustín Roa. El canciller Omar Bula posesionó este lunes al nuevo directivo, quien llega con la tarea de organizar internamente la dependencia que fue creada hasta hace poco y tiene a su cargo la línea migratoria para el país.

El nuevo viceministro tiene 30 años de experiencia y hace parte de la carrera diplomática y consular. Con la creación de ese viceministerio, se dejó fijo que quien asumiera su liderazgo tendría que tener —como era el caso cuando era una dirección— las credenciales de la Academia Diplomática. El primer nombramiento en esa entidad, en el gobierno de Gustavo Petro, no cumplió con ese requisito.

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Roa es arquitecto de formación y tiene más de 27 años de experiencia en la Cancillería y en representaciones diplomáticas. Su trayectoria ha estado en asuntos multilaterales, cooperación internacional, gestión institucional y política exterior. Aseguró que a su llegada priorizará el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el fortalecimiento de la “capacidad institucional para responder a los desafíos en materia migratoria, consular y de protección internacional.

“El objetivo principal es ayudar a consolidar el Viceministerio, que es de reciente creación, es el Viceministerio más joven, pero un Viceministerio de una gran importancia, cuya creación se había venido discutiendo por espacio diez o doce años. Abarca una multiplicidad de temas, todos ellos sumamente importantes para el funcionamiento de los objetivos misionales del Ministerio y para la atención a tantas necesidades de colombianos, aquí en el país y en el exterior”, señaló.

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Roa tendrá dos direcciones a su mando: la de Política, Asuntos Migratorios y Protección Internacional; y la de Servicios Consulares, Vinculación de la Diáspora y Retorno. Además, tendrá la labor de “dirigir y coordinar la expedición de pasaportes” lo que incluye, entre otras cosas, “expedir los pasaportes diplomáticos y oficiales e instruir y supervisar a las entidades que el Ministerio de Relaciones Exteriores determine en el proceso de expedición de pasaportes, de conformidad con los convenios que se suscriban sobre la materia”.

Con esto, falta todavía el Viceministerio de Relaciones Exteriores. La última persona en ocuparlo fue Juana Santamaría, quien es de carrera diplomática y fungió en el periodo de Rosa Villavicencio. Sin embargo, falta la ratificación de un nombramiento por parte de Bula.

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El nuevo viceministro se suma a Daniella Restrepo, viceministra de Asuntos Multilaterales. Es comunicadora y periodista de Barranquilla y trabajó con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, así como con las Conferencias de las Partes de Naciones Unidas sobre Biodiversidad y sobre Cambio Climático.

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