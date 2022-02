Iván Duque pidió celeridad en indagaciones contra Piedad Córdoba

El presidente Duque hizo las declaraciones en medio de su visita a Bruselas, Bélgica. Foto: Horst Wagner

En medio de su periplo por Europa, el presidente Iván Duque se refirió a los recientes señalamientos en contra de la excongresista Piedad Córdoba, quien hoy aspira a volver al Capitolio por la lista del Pacto Histórico. Esta semana, Noticias Caracol reveló el testimonio que dio ante la Fiscalía el exasesor jurídico de Córdoba, Andrés Vásquez, en el marco de una investigación que el ente acusador adelanta contra la exsenadora y candidata.

En el testimonio, Vásquez señaló que Córdoba usaba su papel como mediadora con las Farc para hacer cálculos políticos con los secuestros y así promover su candidatura presidencial. Vásquez también aseguró que la excongresista incidía ante el gobierno de Venezuela para que no les pagara deudas a empresas uribistas de Colombia y reiteró que sí tuvo vínculos con Álex Saab.

En ese contexto, el presidente Duque pidió celeridad en los resultados de las indagaciones. Tras uno de sus encuentros en Europa, el mandatario manifestó que “las autoridades judiciales de nuestro país están adelantando las investigaciones y son ellos los que tienen que llegar a la verdad, los que tienen que escuchar esos testimonios, validarlos y proceder. Claramente, aquí lo que se trata es que ninguno de esos hechos de complicidad o presunta complicidad queden en la impunidad y por lo tanto lo que esperamos es que las autoridades judiciales se pronuncien con mucha velocidad“.

De esa forma, el presidente Iván Duque se sumó a la lluvia de reacciones sobre las acusaciones contra Córdoba. La primera en hacerlo fue la candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada por las Farc entre 2002 y 2008, pues precisamente una de las declaraciones de Vásquez tenía que ver con que Córdoba dilató la liberación de Betancourt. “Esta excongresista, hoy en la campaña de Gustavo Petro, retrasó deliberadamente mi liberación para obtener dividendos políticos”, publicó Betancourt.

Y es que algunas revelaciones que dio Vásquez ante la Fiscalía tuvieron que ver con la presunta intermediación de Córdoba durante preparó la Operación Jaque, que llevó a cabo el Ejército en agosto de 2008, para liberar a Betancourt y los tres estadounidenses secuestrados junto a ella. Esto porque, según Vásquez, el secuestro no dio los suficientes réditos políticos que ella buscaba.

Ante la Fiscalía, Vásquez relató que “a Piedad le molestó muchísimo esa liberación. Yo creo que a hoy en día ni siquiera reconoce que fue una buena operación la liberación de los secuestrados, porque para ella lo importante no era la liberación de los secuestrados. Lo importante era que ella o Chávez los liberaran”. Esto, contó el exasesor de Córdoba, se debió a que ella y Hugo Chávez tenían un acuerdo de mediación con las Farc para la liberación de secuestrados con el fin de obtener convertirse en candidata presidencial en 2010 gracias a su labor humanitaria, pero más allá de eso buscaba incidir en el referendo constitucional de diciembre de 2007 para convertir a Venezuela en un estado socialista.

La exsenadora Córdoba negó rotundamente las revelaciones y reacciones y en diálogo con El Espectador se fue lanza en ristre contra Vásquez, el presidente Iván Duque, la magistrada Cristina Lombana y sus contradictores políticos. Según dijo, rompió vínculos hace varios años con Vásquez e incluso lo acusó de haber utilizado su nombre para lucrarse y hacer negocios con empresarios, de haber intentado sembrar pruebas falsas contra su familia, de haber sido condenado en 2011 por injuria y calumnia, y de vivir hoy protegido en Miami, con costosas propiedades y negocios.

Lea acá la entrevista completa con Córdoba, en la que la candidata al Senado también responsabilizó al presidente Iván Duque de su seguridad y de los riesgos para su vida en la actual situación que está atravesando. A pesar de eso, dijo que no se irá del país y no teme ser extraditada, pues se sostiene en que no cometió ningún delito.