Tire y afloje por las firmas presentadas para la revocatoria de Daniel Quintero

Además de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, en Medellín habrá una votación adicional para decidir si el alcalde Daniel Quintero se queda o se va de cargo. En plena navidad, la Registraduría anunció que de 383.685 firmas presentadas por el movimiento “Medellín sí nos pertenece”, eran válidas 133.248, más de las 91.211 que se exigían para iniciar el proceso revocatorio contra el mandatario de la capital antioqueña. Pero desde ese momento empezó un vaivén entre ambas facciones por las firmas entregadas y mientras el alcalde volvió a poner en duda las rúbricas que entregaron a la Registraduría, los promotores del mecanismo consideran que esta es una jugada para dilatar el inicio de la campaña.

La molestia de Quintero viene incluso desde antes que la Registraduría diera a conocer que fueron certificadas 133.248 de las firmas que presentó el comité promotor de la revocatoria. Una semana atrás, el alcalde de Medellín empezó a afirmar que hay un “proceso sistemático de falsificación de firmas” y anunció que llevarán las pruebas a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría. Para consolidar las pruebas, el mandatario puso a disposición una página web para que las personas pudieran verificar, con su cédula, si su firma aparecía en la lista que entregaron los delegados del proceso en su contra.

Hemos encontrado miles de registros de personas que fueron suplantadas en las firmas de la revocatoria. A través de este link puedes verificar si tu firma aparece allí y denunciar si no firmaste. https://t.co/R7wkL6Ukc3



— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 30, 2021

Mediante esa plataforma, según Quintero y varios de sus aliados, han corroborado que a muchos de los firmantes de las planillas de la revocatoria les suplantaron sus nombres y cédulas para hacerlos pasar como ciudadanos que apoyan la salida del alcalde de Medellín de su cargo. De hecho, durante todo este jueves Quintero ha compartido en su Twitter mensajes de internautas que aseguran haber entrado a la plataforma y constatado que su nombre estaba allí, pero nunca firmaron la revocatoria. “Son miles los casos”, dijo Quintero.

Varios políticos y funcionarios de la Alcaldía de Medellín también aprovecharon la cascada de mensajes para manifestar su apoyo a Quintero y ratificar la idea de que las firmas entregadas fueron adulteradas. “La revocatoria es fraudulenta, ha suplantado personas. Se ha vulnerado la legitimidad del mecanismo de participación de revocatoria. Plata mal habida y firmas falsas los respaldan”, dijo Alex Flórez, exconcejal de Medellín que estuvo del lado de Quintero y candidato al Senado por el Pacto Histórico. “Los de la revocatoria en Medellín son los mismos que inundaron de mentiras y trampas al país en el plebiscito de la paz. Nada raro que hayan suplantando miles de firmas”, escribió a su turno el secretario de la No-Violencia de Medellín, Juan Carlos Upegui.

Hasta el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro manifestaron su apoyo a Quintero. “Cada vez que el uribismo queda en evidencia, atacan con lo mejor que saben hacer, con mentiras y montajes; igual nos han hecho en el Magdalena para bloquearnos y sabotear nuestro PDD, se lo hacen a Daniel Quintero con firmas falsas para sacarlo del camino. Nuestra solidaridad”, escribió Quintero. “Suplantar firmas para buscar la revocatoria de un alcalde es un delito contra el sufragio popular. Se trata de un fraude electoral. ¿Será que la fiscalía se atreve a investigar la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de Medellín?”, cuestionó por su parte Petro.

Esto le pasó a la mamá de una amiga. La engañaron los de la revocatoria en la puerta de la iglesia diciendo que firmara a favor de las mujeres.



— Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) December 30, 2021

A la lluvia de mensajes respondió rápidamente el comité promotor de la revocatoria, que por medio de una carta a la ciudadanía aseguró que no entraría en discusiones respecto a las acusaciones de haber falsificado las firmas. El promotor de la iniciativa, Andrés Felipe Rodríguez, firmó la comunicación en la que aseguró que se puso a disposición de la Fiscalía para que investigaran los señalamientos que hace Quintero. “Hasta el momento no vemos que hayan tomado dichas medidas”, escribió.

“Luego del informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del 24 de diciembre de 2021, en dondequien calificó Alcaldía, empezaron a participar en política cuando no deberían hacerlo”, agregó Rodríguez, quien calificó la plataforma que anunció Quintero como una “medida desesperada” que, según dijo, es ilegal y viola todas las normas de protección de datos personales.

En su defensa, el vocero de la revocatoria aseguró que mediante esta página se estaría recaudando información sensible, con el fin de deslegitimar el proceso contra Quintero. “Les pido que por favor no ingresen a ese portal, es para espiarlos y perseguirlos”, les dijo a quienes apoyan el proceso, mientras que al concejal Julio González, otra de las caras visibles del proceso y quien anunció una revisión a las firmas que no validó la Registraduría, le manifestó su agradecimiento por las rúbricas que logre recuperar.