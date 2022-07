Torbellino político por mensaje de urgencia para acelerar trámite de proyectos

El senador Roy Barreras es el encargado de liderar la nueva bancada de gobierno. Foto: Jose Vargas Esguerra

Mucho revuelo causó la propuesta que hizo hace un par de días el congresista Roy Barreras, quien se apunta como próximo presidente del Senado, sobre el plan de la futura bancada de gobierno para acelerar el trámite de las reformas que prometió en campaña el presidente electo, Gustavo Petro. Para eso, dijo, enviarán un mensaje de urgencia que muchos compararon con el fast track que se creó para tramitar con mayor rapidez las reformas para implementar el Acuerdo de Paz.

Desde varios sectores políticos se encargaron de aclarar o atacar esa propuesta, que según Barreras no es otra cosa que “el mensaje de urgencia que todos los presidentes, desde 1991, han utilizado para darle más rapidez al trámite de leyes”. Es decir, no se un mecanismo especial como el fast track para ese objetivo, sino que buscarán acudir a lo que ofrece la ley, pero desde ya hay ciertos reparos a esa idea.

La idea de Barreras, y en general de la nueva bancada de gobierno, será valerse de las herramientas contempladas en la Constitución y en la Ley 5 para acelerar los trámites en la corporación. No obstante, para algunos congresistas las reformas que pretende hacer el gobierno entrante son estructurales y por tanto requieren un examen más riguroso, que se dificultaría si hay un “procedimiento exprés”.

Así lo señaló el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal), quien se refirió con “algo de preocupación” a la idea de acelerar el trámite de las principales reformas del gobierno Petro en temas económicos, agrarios, de salud, entre otros. “Estas no son reformas simples, no son reformas sencillas, son reformas que deben ser apropiadamente estudiadas por el Congreso de la República”, mencionó el congresista liberal, quien pidió que, como se prometió, no se recurra a procedimientos por fuera de la Constitución para hacer las reformas.

Desde el Centro Democrático, por ahora el único partido que le hará oposición a Petro, han sido mucho más empecinados en sus ataques a la propuesta. “Una cosa es el mecanismo de mensaje de urgencia y otro muy distinto que la ‘nueva unidad nacional’ anuncie el antidemocrático ‘fast track’. Escondieron a Roy en campaña y lo sacan para la marrulla parlamentaria”, expresó Hernán Cadavid, representante por Antioquia. Desde el uribismo, la primera en referirse al tema fue la senadora María Fernanda Cabal, quien llegó a calificar la opción como un “golpe de estado”.

El expresidente del Partido Conservador, Omar Yepes, quien renunció a la dirección de la colectividad tras los acercamientos por parte de la bancada conservadora al gobierno Petro, también se refirió a que este tipo de reformas requieren un estudio a fondo. “Los proyectos necesitan amplios debates y no pupitrazos para que las reformas gocen de credibilidad y aceptación”.

Las leyes para que sean sabias y reflejen con claridad el sentir y las necesidades ciudadanas deben ser ampliamente debatidas. El fast track o procedimientos similares no son el camino. "No por mucho madrugar amanece más temprano" reza el adagio popular. ¡Ojo, colombianos! — OMAR YEPES ALZATE (@omaryepesalzat) July 10, 2022

La bancada de gobierno, por su parte, inició este lunes en Medellín su primer encuentro programático para discutir las prioridades legislativas y la estrategia para acelerar esos trámites. Los congresistas del Pacto Histórico han repetido que la denominación de fast track fue una comparación con un ese mecanismo, pero no será el mismo sino más bien una mezcla de métodos y normas contempladas en la Constitución para hacer más eficiente el trámite de normas.

Ante los micrófonos de Blu Radio el senador Barreras aseguró que ese “nuevo mecanismo” se tratará de “una una receta jurídica que mi equipo ha preparado en las normas de la Constitución que permiten cumplir que el Congreso trabaje”. Entre esas, dijo, se plantea aumentar los días de sesiones, recortar las vacaciones y en general garantizar que los congresistas “trabajen de manera simultánea el paquete de reformas, de acuerdo con su especialidad”.

En eso coincidió Heráclito Landínez, representante por Bogotá. “Desde la Cámara de Representantes estamos prestos a trabajar de manera concentrada, continua y sin descansar un minuto, porque la responsabilidad nuestra es apostarle a esas grandes reformas que requiere el país”, manifestó el congresista electo sobre la necesidad de hacer estos cambios para “cumplir con la apuesta programática” de cambio que prometió el gobierno electo.